Tödlicher Absturz in NRW: Fluglehrer hatte kaum Erfahrung mit dem Flugzeugtyp

Ein Flugzeug stürzte 2021 in der Nähe des Flugplatzes Niershorst in Grefrath ab. © Drabben/TNN/dpa

Im Mai 2021 endete eine Flugstunde in Grefrath (NRW) tödlich. Ein Kleinflugzeug mit Schüler und Lehrer an Bord stürzte ab. Experten haben die Ursache untersucht.

Grefrath – Es ist der Albtraum einer jeden Flugschule: Im Mai 2021 stürzte in Grefrath (Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen) eine Maschine auf einem Ausbildungsflug ab. Der Flugschüler (32) starb, sein Fluglehrer (60) überlebte mit schweren Verletzungen. Wie konnte das passieren? Das hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung BFU ermittelt. Eine Rolle spielt dabei auch die unzulängliche Erfahrung des Fluglehrers auf der Schulungsmaschine vom Typ Diamond DA20-A Katana.

24RHEIN verrät, was beim Ergebnis der BFU-Untersuchung zum Absturz in Grefrath herauskam.