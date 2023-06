Titanic-U-Boot mit Touristen verschwunden: Bleiben doch nur wenige Stunden Zeit? Selbst Experte völlig ratlos

Von: Kai Hartwig

Teilen

Ein U-Boot voller Titanic-Touristen wird im Atlantik vermisst. Die Urlauber wollten das Wrack des Luxus-Liners sehen, jetzt werden sie gesucht.

Update vom 20. Juni, 09.20 Uhr: Die Suche nach dem verschwundenen U-Boot gestaltet sich mehr und mehr zu einem Wettlauf gegen die Zeit. „Stellen Sie sich mal das Riesen-Gebiet Atlantik vor, selbst wenn man weiß, dass sie zur Titanic wollten, so ein kleines Boot zu orten dürfte sehr sehr schwierig sein und wie man das retten will, wüsste ich so auf Anhieb auch nicht zu sagen“, sagte Jürgen Weber vom Verband Deutscher Ubootfahrer e.V. dem Sender RTL.

Je nachdem, wann das U-Boot untertauchte, könnte die Luft bereits heute Mittag (20. Juni) knapp werden. Wie die Bild-Zeitung berichtet, lässt sich nicht ausschließen, dass das U-Boot seine Expedition zur Titanic am Sonntag bereits um sechs Uhr begann - in diesem Fall würde die Luft nur bis heute um 13 Uhr ausreichen.

Im Mai erst hatte der britische Sender BBC erstmals ganz neue Aufnahmen des Wracks veröffentlicht.

Das U-Boot Titan ist auf dem Weg zur untergegangenen Titanic verschollen. Es handelt sich um ein undatiertes Foto des U-Boots. © Dirty Dozen Productions/dpa

Titanic-Touristenboot verschollen: Suche nach dem U-Boot ist „eine Herausforderung“

Update vom 20. Juni, 05.57 Uhr: Vor der Ostküste Nordamerikas suchen die Küstenwachen der USA und Kanadas nach einem kleinen U-Boot mit fünf Menschen an Bord, das zu einem Tauchgang zum Wrack der „Titanic“ gestartet war. Die US-Küstenwache teilte am Montag mit, sie habe eine umfassende Suche rund 1450 Kilometer östlich von Cape Cod im Atlantik eingeleitet. Die kanadische Küstenwache entsandte nach eigenen Angaben ein Flugzeug und ein Schiff in das Suchgebiet.

„Eine Suche in dem entlegenen Gebiet ist eine Herausforderung, aber wir schicken alles, was wir haben, um sicherzustellen, dass wir das Boot lokalisieren und die Menschen an Bord retten können“, sagte der Koordinator des Einsatzes, John Mauger, vor Journalisten in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts. Das von dem Unternehmen OceanGate Expeditions betriebene U-Boot hatte den Tauchgang am frühen Sonntagmorgen begonnen. Knapp zwei Stunden später brach der Kontakt zum Boot ab. Die US-Küstenwache wurde laut Mauger am Sonntagnachmittag darüber informiert.

Suche nach verschollenem U-Boot: Titanic-Touristenboot „Titan“ hat wohl Sauerstoff für 96 Stunden

Update vom 19. Juni, 21:20 Uhr: In der Nähe des gesunkenen Wracks der „Titanic“ geht die Suche von Rettungskräften nach dem verschollenen Tauchboot „Titan“ im Atlantik weiter. Das Unternehmen Oceangate Expeditions bestätigte, dass Menschen an Bord seien, die Rede ist laut BBC von fünf Personen.

„Wir prüfen und mobilisieren alle Optionen, um die Besatzung sicher zurückzubringen“, zitierte die BBC aus einer Mitteilung über die länderübergreifende Rettungsaktion zur Suche nach dem verschollenen Tauchboot. Der Sauerstoffvorrat auf dem U-Boot „Titan“ soll für 96 Stunden reichen.

Das Wrack der Titanic liegt in 3800 Metern Tiefe. Ein U-Boot mit Touristen wollte es besichtigen und verschwand. © picture alliance/dpa/Atlantic Productions/AP | Atlantic Productions

Es seien nun 32 Stunden vergangen, seitdem das U-Boot die Oberfläche verlassen habe. Nach etwa einer Stunde und 45 Minuten habe die Besatzung des kanadischen Begleitschiffs „Polar Prince“ den Kontakt verloren. Ein Ticket für den acht Tage langen Trip kostet 250.000 Dollar und beinhaltet Tauchgänge zu dem Wrack der Titanic in einer Tiefe von 3.800 Metern.

Verschollenes U-Boot: Suche nach Titanic-Tauchboot „Titan“ – Sauerstoff reicht für 96 Stunden

Update vom 19. Juni, 19.23 Uhr: Regierungsbehörden und Tiefsee-Unternehmen unterstützen die Suche nach dem vermissten U-Boot. Es soll sich um das Modell C-130 der Firma OceanGate handeln. Es ist 6,7 Meter lang und kann 4.000 Meter tief tauchen. Die Tauchkapsel bietet Platz für fünf Passagiere, die 96 Stunden darin überleben können, berichtet BBC.

„Wir sind zutiefst dankbar für die umfangreiche Unterstützung, die wir von verschiedenen Regierungsbehörden und Tiefsee-Unternehmen bekommen haben, beim Versuch, Kontakt mit dem U-Boot herzustellen“, sagt ein Sprecher von OceanGate.

Etwa zur gleichen Zeit wurde bekannt, dass sich ein britischer Milliardär in dem U-Boot befinden soll. Hamish Harding, CEO von Action Aviaton sei als Tourist dabei, schreibt sein Stiefsohn auf Facebook. „Gedanken und Gebete für meine Mutter und Hamish Harding“, postete er: „Hamish Harding, mein Stiefvater, ist in einem U-Boot verschwunden.“ Hamish Harding selbst teilte vor zwei Tagen selbst ein Foto, in dessen Beschreibung er verkündete, Teil der Titanic-Reise zu sein.

Update vom 19. Juni, 18.36 Uhr: Ein Tauchboot, das Touristen zum Wrack der „Titanic“ transportiert, wird derzeit im Atlantik vermisst. Nach Angaben der Küstenwache von Boston wird aktuell nach dem Boot gesucht. Die Suche konzentriert sich auf die Region vor der Küste der kanadischen Insel Neufundland, teilte ein Sprecher der BBC am Montag mit.

Inzwischen bestätigte das Privatunternehmen Oceangate Expeditions, dass Menschen an Bord des Tauchboots seien. „Wir prüfen und mobilisieren alle Optionen, um die Besatzung sicher zurückzubringen“, zitierte die BBC aus einer Mitteilung. „Unsere gesamte Aufmerksamkeit gilt den Besatzungsmitgliedern im Tauchboot und ihren Familien. Wir arbeiten an der sicheren Rückkehr der Besatzungsmitglieder.“

Tauchboot verschwunden, das Touristen um Titanic-Wrack bringt – bis zu fünf Personen finden darin Platz

Ob sich auch Touristen an Bord des Bootes befanden, als es verschwand, blieb vorerst unklar. Nach Angaben der BBC bieten die Tauchboote von Oceangate Expeditions Platz für maximal fünf Personen. Darunter ist bei jeder Fahrt ein Kapitän und ein Experte. Somit sind höchstens drei Touristen an Bord.

Titanic: Der Mythos ist unsinkbar Fotostrecke ansehen

Dem Bericht zufolge hatte das Unternehmen kürzlich mitgeteilt, dass eine Expedition unterwegs sei. Demnach dauern die Touren insgesamt acht Tage und kosten 250.000 US-Dollar (229.000 Euro) pro Person. Das Unternehmen bewirbt die Fahrten mit dem Kohlefaser-Tauchboot laut BBC als Chance, „aus dem Alltag herauszutreten und etwas wirklich Außergewöhnliches zu entdecken“.

U-Boot im Atlantik vermisst: Es sollte Touristen zur gesunkenen Titanic bringen

Erstmeldung vom 19. Juni, 15.52 Uhr: München/Boston – An der Ostküste der USA ist ein U-Boot verschwunden, mit dem Touristen das Wrack der Titanic besichtigen können. Wie die Küstenwache in Boston am Montag (19. Juni) gegenüber der britischen BBC angab, laufe die Suche nach dem vermissten U-Boot auf Hochtouren.

Dem Bericht zufolge war das abtauchende Boot im Atlantik verschwunden und hatte dadurch eine großangelegte Such- und Rettungsaktion ausgelöst. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Verschwindens an Bord befanden, ist derzeit noch unklar.

Touren mit U-Booten, die zahlende Touristen zum Wrack der Titanic bringen, sind keine Seltenheit. Laut übereinstimmenden Medienberichten bietet ein Unternehmen an der amerikanischen Ostküste Tauchgänge für Abenteuerlustige zur Titanic an. Der US-Zeitung New York Times zufolge musste man im Sommer 2022 für eine solche Fahrt rund 250.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 229.000 Euro) bezahlen.

Das wohl berühmteste Schiffswrack der Welt befindet sich in rund 3.800 Metern Tiefe auf dem Grund des Atlantiks. Die Titanic liegt rund 600 Kilometer vor der Küste der kanadischen Insel Neufundland.

Titanic sank 1912 auf ihrer Jungfernfahrt nach New York – und wurde zum Kino-Kassenschlager

Im Jahr 1912 war der imposante Passagierdampfer, zu seiner Zeit das größte Schiff der Welt, zu seiner Jungfernfahrt von Southampton nach New York aufgebrochen. Dabei kollidierte die Titanic mit einem Eisberg und sank. Über 1.500 Menschen starben bei dem Schiffsunglück. Insgesamt befanden sich 2.200 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord der Titanic, deren Wrack im Jahr 1985 entdeckt wurde.

Seitdem wurden die gesunkenen Überreste der Titanic ausgiebig erforscht. Auch im Kino wurde der Untergang der Titanic thematisiert und unter anderem von Star-Regisseur Steven Spielberg verfilmt. Der Film mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen wurde zum Kassenschlager. (moe/kh/dpa/afp)