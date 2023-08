„Vergesst Titan“: OceanGate-Mitgründer will jetzt Menschen auf die Venus schicken

Von: Michelle Brey

Das Mars-Projekt von Elon Musk ist längst bekannt. Ein Mitgründer von OceanGate sorgt indes für Wirbel. Er will die Menschheit auf dem Planet Venus sehen.

München – Fünf Tote, ein fieberhafter, vier Tage langer Sucheinsatz, Trümmerteile: Das Unglück des Tauchboots „Titan“ hatte die Welt im Juni noch in Atem gehalten. Doch für Guillermo Söhnlein, Mitbegründer der Firma OceanGate, ist das offenbar wenig Grund, um halblang zu machen. Er nannte ein neues Abenteuerziel. Wie er dem Business Insider sagte, wolle er bis 2050 etwa tausend Menschen zur Venus schicken. Das Projekt existierte schon vor dem „Titan“-Unglück.

Titan-Unglück – Was war passiert? Das Tauchboot war am 18. Juni 2023 im Nordatlantik mit fünf Insassen zum Wrack der Titanic aufgebrochen. An der umfangreichen Suche waren Flugzeuge, Schiffe und Tauchroboter beteiligt. In 3800 Meter Tiefe am Meeresgrund nahe dem Wrack der Titanic fand ein Tauchroboter Trümmerteile des U-Boots. Laut US-Küstenwache war das Tauchboot unter dem enormen Wasserdruck implofiert. Alle fünf Insassen – darunter OceanGate-Expeditions-Gründer Stockton Rush – starben. Rund um das Unglück wurde viele Fragen zu den Sicherheitsstandards der Firma laut.

„Vergesst Titan“: Unternehmer nach U-Boot-Unglück mit neuem Ziel

Söhnlein hat mit seinem Unternehmen Humans2Venus große Ziele. Weiterhin müsse die Menschheit die Grenzen der Innovation ausloten – trotz der „Titan“-Tragödie, sagte er gegenüber dem Business Insider.

„Vergessen Sie OceanGate. Vergesst Titan. Vergessen Sie Stockton. Die Menschheit könnte kurz vor einem großen Durchbruch stehen und diesen nicht nutzen, weil wir als Spezies abgeschaltet und in den Status Quo zurückgedrängt werden“, fuhr er fort. Dem Bericht zufolge will der Unternehmer die Menschheit in das All bringen. Eine Raumstation soll in der Atmosphäre der Venus schweben.

Abenteuerziel von OceanGate-Mitbegründer: Der Planet Venus

Planet: Venus Auch bekannt als: Zwillingsplanet der Erde Entfernung zur Erde: 40 Millionen Kilometer (erdnächster Punkt)

Wie die Europäische Weltraumorganisation (ESA) auf ihrer Website informiert, ähnelt die Venus „in den Hauptparametern der Erde“. So würden Größe, Masse, Dichte und innerer Aufbau annähernd übereinstimmen, und „auch die Schwerkraft ist nahezu ähnlich“. Diese Punkte lassen es zu, die Venus aus physikalischer Sicht „als die kleine Zwillingsschwester der Erde“ darzustellen.

Weiter schreibt die ESA: „Trotzdem scheinen die Unterschiede zwischen beiden Planeten größer zu sein, als zwischen Erde und dem doppelt so weit entfernten Mars.“ Denn, wie etwa die NASA informiert, die Venus ist der heißeste Planet im Sonnensystem. Die Oberflächentemperatur betragen 457 Grad Celsius und seien somit „heiß genug, um Blei zu schmelzen“, schreibt die NASA. Die Atmosphäre des Planeten besteht zum Großteil aus Kohlendioxid. „Die Wolken können auch Schwefelsäuretröpfchen enthalten“, so die ESA.

„Titan 2.0“? Mitbegründer von OceanGate hat Venus als Ziel im Visier

Mit Bezug auf seinen Plan erklärte Söhnlein: „Ich denke, er ist weniger ehrgeizig, als eine Million Menschen bis 2050 auf die Marsoberfläche zu schicken.“ Mit dieser Aussage nahm der Unternehmer Bezug auf SpaceX-Gründer Elon Musk und dessen Mars-Projekt. Söhnlein selbst sei, seit er elf Jahre alt sei, „davon getrieben, die Menschheit zu einer planetenübergreifenden Spezies zu machen“.

Gegenüber dem Business Insider sprach er Forschungsergebnisse an, welchen zufolge es einen Teil der Venusatmosphäre gibt, in der Menschen theoretisch überleben könnten. Etwa 50 Kilometer von der Oberfläche entfernt seien die Temperaturen niedriger und der Luftdruck weniger stark.

Unter Twitter-Beiträgen finden sich indes schon jetzt User, die ihre Zweifel zu den Plänen zum Ausdruck bringen. Nicht wenige nehmen dabei auch direkt Bezug auf das U-Boot-Unglück der „Titan“. „OceanGate 2.0“ oder „Titan 2.0“ kommentierten Twitter-Nutzer beispielsweise. Auf viel Zuspruch stößt sein Projekt in den sozialen Medien jedenfalls zunächst nicht.

Indes fand ein Forschungsteam erneut eine verdächtige Spur auf dem Planeten. Gibt es Leben auf der Venus? (mbr)