In Tirol öffnet erste Veggie-Hütte – auf Instagram folgt scharfe Kritik

Im Tiroler Stubaital bietet eine Wanderhütte ausschließlich vegetarische Gerichte an. Das gefällt bei Instagram nicht jedem.

München/Stubaital – Auf der Speisekarte stehen eine Kaspressknödelsuppe, urige Hüttennudeln mit Käserahmsauce und feiner Gemüsestrudel mit Kürbiskernkruste. Klassische Gerichte wie Wurstsalat, Tiroler Kaminwurzen oder kalter Schweinsbraten, typische Gerichte für Berghütten in den Alpen, fehlen.

Wandern in Tirol: Regensburger Hütte im Stubaital wird rein vegetarisch

Stattdessen stehen etwa eine Nepalesische Linsensuppe, Spaghetti „Kathmandu“ oder Kichererbsen mit Curry-Erdäpfeln auf dem Menü. Im Tiroler Stubaital (Österreich) wird am 15. Juni die erste Veggie-Hütte ihre Pforten öffnen. Das hat bei Instagram schon jetzt (zumindest) für eine Grundsatzdiskussion gesorgt.

Denn: In einem Kommentar wird kritisch darauf hingewiesen, dass statt auf heimisches Fleisch teils auf Zutaten aus anderen Klimazonen gesetzt wird, die folglich importiert werden müssen. Während auf Social Media und der Website prominent mit dem Begriff Nachhaltigkeit geworben wird.

Konkret geht es bei der Diskussion um die „Neue Regensburger Hütte“, die etwa 25 Kilometer südlich von Innsbruck mitten in den Bergen kurz vor der österreichischen Grenze zu Italien liegt. Auf der Landkarte verläuft beinahe parallel die österreichische Autobahn A13, die in Südtirol zur Brennerautobahn wird – samt Mautpflicht. Zurück zur Speisekarte: Rein vegetarisch ist nicht gerade üblich in den Bergen.

Neue Regensburger Hütte im Stubaital: Auch Kritik bei Instagram am Konzept

Ein kritischer Beitrag zu diesem Konzept fällt umso deutlicher aus. „Kühe auf der Alm – Tradition und Pflege der Landschaft, aber nicht auf dem Teller? Wie passt das zusammen? Bergkäse und Tirolerschinken, Steckknödel (Speckknödel, d. Red.), Spinatknödel, Kaiserschmarrn … gehören für mich zu BIO und regionalen Produkten“, schreibt eine Userin in ihrem Kommentar zu einem Posting auf dem offiziellen Instagram-Account der Wirte (siehe Foto unten).

Eine andere Instagram-Nutzerin entgegnet ebenfalls in den Kommentaren: „Wenn Fleisch auf dem Teller das Einzige ist, auf das du dich nach einem Wandertag freuen kannst, ist Wandern vielleicht nicht das Richtige für dich. Außerdem: Nachhaltig und Fleisch – wie passt das zusammen? Kaum geht in Tirol ein Konzept in die richtige Richtung, wird es sofort wieder schlecht gemacht.“

Die kritische Userin will das offenbar nicht auf sich sitzen lassen und schreibt: „Es geht um Nachhaltigkeit und regionale Küche. Ich brauche kein Fleisch auf der Hütte, nur sollte man überlegen, wo Quinoa, Linsen, Kurkuma angebaut werden. Stubaital? Die Anbauflächen in Europa sind noch viel zu gering. Ohne Tiere sehen die Berge bald nicht mehr so idyllisch aus. Die einheimischen Landwirte würden es danken, einen regionalen Absatz ohne Transport zu haben.“

Tiroler Stubaital: Quinoa, Linsen und Kurkuma auf dem Berghütten-Menü

Woher die Wirte ihre Zutaten wie Quinoa, Linsen und Kurkuma beziehen, wird auf der Website nicht weiter beschrieben. Hauptanbauländer für Quinoa sind zum Beispiel Peru, Bolivien und Ecuador im fernen Lateinamerika. Kurkuma stammt indes aus Südasien (Indien, Pakistan und Sri Lanka) und wird in der Regel in den Tropen kultiviert.

Bei Kichererbsen sind dagegen Indien und die Türkei weltweit führend in der Produktion. Auch das würde weite (und wohl wenig nachhaltige) Transportwege bedeuten. (pm)