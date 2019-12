Drama beim Weihnachtssport: Kind (5) rutscht aus Sessellift - und stürzt sechs Meter in die Tiefe 

Kurz nach dem Einstieg rutschte ein fünfjähriges Kind aus Deutschland in Tirol aus einem Sessellift. Der Skilehrer konnte das Unglück nicht mehr verhindern.

Jungholz - Zu einem Unfall, bei dem ein Kind aus einem Sessellift rutschte, ist es in Jungholz in Tirol gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, fiel ein fünf Jahre altes Kind aus Deutschland am Donnerstag (26.12.) kurz nach dem Einstieg trotz geschlossenem Bügel im Skigebiet Jungholz aus dem Sitz eines Sesselliftes.

In Skigebiet in Tirol: Kind (5) rutscht aus Sessellift - Liftmitarbeiter reagiert noch

Der 42 Jahre alte Skilehrer aus Deutschland, der neben dem Kind saß, konnte es zunächst noch festhalten, so die Polizei. Als der anwesende Arbeiter am Lift den Vorfall bemerkte, befand sich der Liftsessel etwa acht Meter über dem Boden.

Der Liftarbeiter stoppte den Lift und fuhr zurück - das Kind konnte sich allerdings nicht mehr halten. Es stürzte etwa sechs Meter tief zu Boden.

Kind rutscht in Tirol aus Sessellift - Details noch unklar

Wie schwer die Verletzungen sind, die das Kind sich zugezogen hat, ist aktuell noch unklar. Weitere Details zu dem Opfer sind derzeit ebenfalls noch nicht bekannt.

