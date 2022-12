„Ich würde auch starren“: Passanten reagieren auf Mann in High Heels – der möchte damit Barrieren abbauen

Von: Yasina Hipp

Der heterosexuelle TikToker Mickey Rose fühlt sich wohl auf seinen Stöckelschuhen. Sein Ziel: Normalität und Akzeptanz für alle zu schaffen.

München/Berlin – Hochhackige Schuhe wurden vor einigen Jahrhunderten eigentlich mal für Männer erfunden. Sie sollten Reitern mehr Sicherheit im Steigbügel verschaffen und Aristokraten wollten durch die geschenkten Zentimeter wohl größer und einschüchternder wirken. Heutzutage sind Männer auf High Heels eher ungewöhnlich. Der TikToker Mickey Rose möchte das normalisieren und nutzt dafür die Videoplattform. In seinen kurzen Clips fallen vor allem die Reaktionen der Passanten auf. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät Mickey Rose, welches Mittel er für wählt, um mehr gegenseitiges Verständnis zu schaffen.

TikTok: User in High Heels filmt Reaktionen der Passanten

Seinem Kanal „mickeyrose.spcae“, folgen rund 20.000 Personen. Der kurze Clip startet mit den Worten „Ein Hetero, der gerne hohe Absätze trägt, aber die Reaktionen der Leute<<<<“. Dann sieht man den gebürtigen Russen, wie er sich High Heels überstreift und durch ein Berliner Einkaufszentrum läuft. Dass Mickey Rose nicht zum ersten Mal auf Schuhen mit einem hohen Absatz läuft, sieht man direkt beim ersten Hinschauen. Selbstbewusst stolziert er an unzähligen Passanten vorbei, und deren Reaktionen fallen von überrascht bis ungläubig aus.

Andere TikTok-User feiern den Mann in Heels

Obwohl viele Passanten verdutzt starren, tangiert Mickey Rose das nicht. Er fühle sich wohl auf seinen Stöckelschuhen: „Ich lasse es so aussehen, als wäre es völlig normal, dass ein heterosexueller Mann Heels trägt.“ Diese Normalität und Akzeptanz möchte er durch seine Videos verbreiten. Dabei habe er erkannt, dass man mit Skeptikern und Kritikern vor allem richtig kommunizieren muss. Rose sagt: „Man muss in ihrer Sprache sprechen, um die Barriere zu überwinden.“ Denn die „Barriere“ sei in seinen Augen, durch die weltweit zunehmende Polarisierung sehr hoch.

TikToker Mickey Rose zieht mit seinen hochhackigen Schuhen die Blicke der Leute auf sich. © Screenshot/TikTok/Mickey Rose

Rund 6,1 Millionen Mal (Stand: 12. Dezember) wurde sein Video bereits geklickt, einige hundert Kommentare sammeln sich darunter. Die meisten feiern Mickey Rose für sein Outfit und Auftritt: „Du rockst dieses Outfit. Einfach mega!“, „Steht dir so gut“ und „Er läuft einfach besser darauf als ich“. Andere geben zu, dass auch sie vielleicht etwas länger hinschauen würden: „Ich hätte geschaut und dann gesagt uff siehst du mega aus“ oder „Ich würde auch starren“.

