TikTok-Nutzerin postet Video von Nosferatu-Spinne – und geht viral

Von: Teresa Knoll

Inzwischen hat sicher jeder von der Nosferatu-Spinne gehört. Lesen Sie hier, warum das Video der TikTok-Nutzerin sineeeey über einen der Achtbeiner viral geht:

Seit einiger Zeit sorgt die Nosferatu-Spinne für Aufregung in Deutschland: Immer öfter wird sie in Häusern und Wohnungen gesichtet. Überall in den sozialen Medien posten Nutzer Bilder und Geschichten, wie sie den gruseligen Krabblern begegnen. Die TikTok-Nutzerin sineeeey aus Baden-Württemberg, bekennende Arachnophobikerin, teilt ihr Erlebnis mit einem der Achtbeiner mit ihren Fans.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, warum das TikTok-Video über die Spinne viral geht und warum die Nutzer es so sympathisch finden.

Fast 40.000 Leuten gefällt das Video, Hunderte geben einen Kommentar ab. Viele können die Verzweiflung der TikTokerin nachvollziehen. (resa)