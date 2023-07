Junge Menschen auf TikTok zeigen, wie ätzend Leisure Sickness ist

Von: Jana Stäbener

Kaum hat der Urlaub angefangen, wird man krank. Super nervig. Aber warum ist das eigentlich so?

Es sind Sommerferien und für viele Familien steht der Sommerurlaub vor der Tür. Kaum ist der erste oder zweite Urlaubstag gekommen, kratzt der Hals. Man wird krank. Dieses Phänomen nennt sich Leisure-Sickness-Syndrom (dt. Freizeitkrankheit). Auf TikTok berichten Urlauber genervt davon, wie es ist davon betroffen zu sein.

So fühlt es sich an, im Urlaub krank zu sein, zeigen Menschen auf TikTok. © Screenshots Tiktok @its_vanniii und @ma.irim

Krank im Urlaub: Das steckt hinter dem Leisure-Sickness-Syndrom

„POV: Du wirst krank im Urlaub“, schreibt die Userin @ma.irim auf ein Video, das sie auf einem Hotelbalkon zeigt. Sie zeigt ihrer Kamera den Stinkefinger und hinterlegt das Video mit dem Sound „Heartbroken“ (dt. herzzerreißend), der in diesem Fall wohl ihre wütende Gemütslage ganz gut beschreibt. Sie ist nicht die einzige. Dass Menschen krank werden, wenn sie sich entspannen, beobachten Psychologen seit Jahren.

„Es ist auf jeden Fall ein Trend“, erklärt der Psychotherapeut Andreas Soljan schon vor zehn Jahren. Schon damals bemerkte man eine verstärkte Entwicklung hin dazu, im Urlaub (den diese Dinge zum Luxus machen) krank zu werden. „Alarmierend“, so der Psychologe. Im schlechtesten Fall führe das Leisure-Sickness-Syndrom zu psychosomatischen Erkrankungen. Oder es bewirke, dass ich „Angst vor Feiertagen habe, weil es mir dann wieder schlecht gehen könnte.“



Einig sind sich die Experten darin, dass die Menschen durch ständige Überlastung körperliche Probleme erst in Freizeitphasen wahrnehmen. Der Körper passe sich den Lebensumständen an, das heißt, dass er ständig Energie zuführt. Die Folge seien beispielsweise ein höherer Blutdruck und ein höherer Ruhepuls.

Auch die Leber, der Magen und der Darm würden unter der Dauerbelastung leiden. „Erst wenn ich dann mal 14 Tage freihabe, bekomme ich mit, wie schlecht es mir geht“, erklärt der Experte den Eindruck vieler Menschen, immer im Urlaub krank zu werden. So wie @domehathunger. „Einfach immer so“, schreibt der in ein TikTok-Video, das ihn Tee-trinkend und total genervt in eine Wolldecke eingewickelt zeigt. „POV: Du hast den ersten Tag Urlaub und bist direkt krank“ schreibt er dazu (siehe oben).



Oder es sind die Kinder, deren Krankheit die Urlaubspläne durchkreuzt. „POV: Dein Kind wird pünktlich zum Urlaub krank", schreibt die TikTokerin @its_vanniii und führt mit ihrem Partner einen lustigen Tanz auf, der zeigt, wie ätzend sie die Gesamtsituation wohl finden muss. „Danke für nichts", schreibt sie dazu. (siehe unten)

Was man gegen Krankheit im Urlaub tun kann

Das ganze Immunsystem werde während einer stressigen Phase hochgefahren, um uns gesund zu halten, weiß der Immunologe Carsten Watzl im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Wenn die stressige Phase vorbei sei und der Druck im Urlaub abnehme, fahre das Immunsystem wieder herunter und könnte etwas schwächer und so anfälliger für Infekte sein.



Was man dagegen tun kann, dass man nur im Urlaub krank ist, so wie @jo.lieja (siehe unten)? Schon in stressigen Zeiten genug Pausen machen und Auszeiten nehmen, sagt der Immunologe. Das Ziel sollte sein, dafür zu sorgen, dass der Stress „nicht zu groß“ werde, damit das Immunsystem anschließend auch nicht so stark abfalle. Kurz nach der stressigen Zeit mit viel Sport oder gesunder Ernährung nachzuhelfen sei wahrscheinlich schon zu spät, vermutet Watzl.

