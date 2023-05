Thailand: 12.640 Jahre Haft für Betrugsmasche auf Facebook

Ein Ehepaar aus Thailand soll Menschen via Facebook um insgesamt rund 35 Millionen Euro betrogen haben. © Fabian Sommer/dpa

Ein Paar in Thailand soll via Facebook Menschen um Millionen betrogen haben. Ob sie das Ende der verhängten Haft mitbekommen, ist fraglich. Nach 20 Jahren dürften sie aber wieder freikommen.

Bangkok - Ein Ehepaar ist in Thailand wegen Betrugs zu jeweils insgesamt 12.640 Jahren Haft verurteilt worden. Weil die beiden geständig waren, sei das Urteil auf 5.056 Jahre pro Person reduziert worden, berichtete die Zeitung „Bangkok Post“ am Mittwoch unter Berufung auf das zuständige Strafgericht.

Die hohen Urteile erklären sich dadurch, dass das Paar sich in zahlreichen Anklagepunkten verantworten musste und die Haftstrafen in Thailand akkumuliert werden können. Laut der Gesetze des Landes müssen beide aber maximal je 20 Jahre in Haft.

Die Angeklagten sollen von März bis Oktober 2019 Menschen auf Facebook dazu aufgefordert haben, in einen angeblichen Sparplan mit hoher Rendite zu investieren. Mehr als 2500 Menschen hätten sich beteiligt und Geld überwiesen - im Gesamtwert von 1,3 Milliarden Thai Baht (35 Millionen Euro), hieß es. Die Angeklagten sollen sich das Geld hingegen in die eigene Tasche gesteckt haben. dpa