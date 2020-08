Ex-Daimler-Ingenieur über Tesla: „Elon Musk ist von null auf Hundert gesprungen. Nicht Mond, gleich Mars“

Elon Musk: Tesla ist nicht nur wegen der Entwicklung von Elektroantrieben so erfolgreich - sondern auch wegen der Radikalität seines Gründers.

Keine Chance für „Blechbieger“ von Mercedes

von Valentin Betz schließen

Tesla hat in den vergangenen Jahren eine beispiellose Entwicklung hingelegt. Das liegt allerdings nicht nur am aktuellen E-Auto-Trend - sondern auch an der Radikalität von Elon Musk, wie ehemalige Daimler-Manager nun erklären.