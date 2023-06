Wirbel um Medienbericht: „Keine Ladung und kein Termin“ für Prozess gegen Gil Ofarim

Von: Karolin Schäfer, Sarah Neumeyer

Teilen

Der Sänger Gil Ofarim im Januar 2020. © Tobias Hase/dpa

Gibt es doch einen Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim? Das berichtete die Bild. Das Landgericht Leipzig widerspricht.

Leipzig - Wie geht es weiter im Fall von Gil Ofarim? Ein aktueller Bericht der Bild-Zeitung wurde vom Landgericht Leipzig zurückgewiesen. Dem Blatt zufolge solle der Musiker doch vor Gericht, nachdem der Prozess im vergangenen Jahr abgesagt wurde. Das bestätige ein Pressesprecher des Landgericht Leipzig auf Anfrage von IPPEN.MEDIA jedoch nicht. „Es gibt derzeit keine Ladungen und keine Termine“, sagte der Sprecher.

Bild hatte berichtet, dass der Prozess am 7. November am Landgericht Leipzig beginnen solle. Im Oktober 2022 war der Prozess überraschend abgesagt worden. Begründet wurde dies mit einer „Fürsorgepflicht für den Angeklagten“. Es sollten zunächst alle offenen Fragen geklärt werden, sagte ein Sprecher der dpa im Oktober. Der MDR berichtete im April 2023, dass mit einem Prozessbeginn frühestens in sechs Monaten zu rechnen sei. Als Begründung wurde zusätzlich „Arbeitsbelastung“ angegeben. Wann eine Entscheidung zum Verfahren getroffen wird, sei offen, sagte eine Gerichtssprecherin dem MDR.

Antisemitismus-Vorwürfe: Mitarbeiter eines Leipziger Hotels klagte Ofarim wegen Verleumdung an

Ofarim hatte Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erhoben. Er hatte im Jahr 2021 in einem viralen Video geschildert, dass ein Mitarbeiter eines Leipziger Hotels ihn aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen, damit er einchecken könne. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Leipzig hat sich der Vorfall aber nicht so zugetragen. Der betroffene Mitarbeiter hatte Anzeige wegen Verleumdung erstattet und tritt als Nebenkläger auf. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt für Ofarim die Unschuldsvermutung.

Ofarim hatte im August 2022 den Anwalt gewechselt. Sein neuer Anwalt kritisierte den damals geplanten Prozess scharf und warnte vor einem Schauprozess gegen den Musiker. „Ein Täter-Opfer-Ausgleich kommt für uns gar nicht infrage. Wir streben einen absoluten Freispruch für unseren Mandanten an“, sagte der Verteidiger Ofarims, Alexander Stevens auf dpa-Anfrage im Oktober 2022. In dem Verfahren stehe Aussage gegen Aussage. Mit der jetzigen Entscheidung des Gerichts sei das wichtigste Ziel der Verteidigung erreicht, den Prozess erst einmal zu stoppen. (sne/dpa)