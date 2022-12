Temperaturrekorde an Silvester in Deutschland

Menschen genießen das schöne Wetter auf einem Steg am Starnberger See. © Sven Hoppe/dpa

Ungewöhnlich milde Temperaturen zum Jahreswechsel in Deutschland: Am Oberrhein könnten es bis zu 22 Grad werden.

Offenbach - Mit bis zu 20 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) an diesem Silvester Rekordtemperaturen. Bisherige Höchstmarken würden mit ziemlicher Sicherheit „pulverisiert“, teilte die Behörde am Samstag in Offenbach mit.

„Der letzte Tag dieses Jahres wird sicherlich in Erinnerung bleiben - zumindest was das Wetter angeht“, sagte Tobias Reinartz von der Wettervorhersagezentrale. Es sei „außergewöhnlich mild“. Schon am Samstagmorgen zeigten manche Stationsthermometer entlang des Rheins 17 Grad. „Im Südwesten sowie mit Föhnunterstützung auch in Alpennähe sind bis zu 20 Grad, am Oberrhein sogar bis zu 22 Grad drin“, sagte der Meteorologe voraus.

Rekorde werden „pulverisiert“

„An vielen Stationen werden damit die bisherigen Silvesterrekorde in Sachen Höchsttemperatur wahrscheinlich nicht einfach nur überschritten, sondern regelrecht pulverisiert“, teilte der DWD am Samstag mit. Mancher Monatsrekord wurde bereits übertroffen: An der Wetterstation Köln-Bonn lag die höchste bisher im Dezember gemessene Temperatur bei 16,7 Grad - am Samstagmorgen wurden dort bereits 17,2 Grad gemessen.

Verantwortlich ist eine, so Reinartz, „stramme südwestliche Strömung, die sich zwischen zwei ausgedehnten Luftdruckzonen aufspannt“. Damit wird warme Subtropikluft nach Deutschland gelenkt, die sich mit Hilfe des sehr lebhaften Windes nicht nur in höheren Luftschichten, sondern auch in Bodennähe bemerkbar macht. Um Mitternacht wird die Temperatur vielerorts noch zwischen 10 und 15 Grad liegen, so die Prognose.

Grillwetter zum Jahresausklang wird es zumindest im Norden und Nordwesten trotzdem nicht geben. Dort wird der Silvestertag zwar mild, aber auch ziemlich nass und ziemlich windig. Auch im Westen sowie im Bergland weht in der Nacht ein starker Wind. „Dort ist also beim Raketenstart zusätzliche Vorsicht geboten“, sagte Reinartz.

Viel Sonne zu Neujahr im Süden

„Neujahr verläuft dann im Westen, anfangs auch noch im Norden, unbeständig und grau, viel Sonnenschein gibt es dagegen im Süden“, sagte der Meteorologe. Die Temperaturen steigen erneut auf ungewöhnlich milde 13 bis 18 Grad. Am Oberrhein sind sogar noch einmal 20 Grad möglich. Der Wind bleibt lebhaft, weht aber bei weitem nicht mehr so stark wie am Samstag.

„Am Montag wird es dann insgesamt wechselhafter und von Nordwesten her allmählich kühler“, sagte Reinartz. Am Dienstag sind wohl nicht mal mehr 10 Grad als Höchstwert drin. In der Nacht zum Mittwoch reicht es örtlich dann sogar für leichten Frost. Die weitere Woche bleibt unbeständig, windig - vielleicht sogar zeitweise stürmisch - und weiterhin sehr mild. „Ein neuerlicher Wintereinbruch ist nicht in Sicht.“ dpa