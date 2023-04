Temperaturen steigen - erster Sommertag des Jahres möglich

Teilen

In der kommenden Woche soll es Wärme und Sonnenschein geben. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Aktuell will bei Regenwetter keine richtige Frühlingsstimmung aufkommen. Doch das könnte sich im Laufe der nächsten Woche ändern. Mehr dazu lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Der Frühling kommt: Mehr Sonne und höhere Temperaturen - bald sogar 25 Grad möglich

Wiesbaden - „Nächste Woche kommt der Frühling“, verspricht Diplom-Meteorologe Dominik Jung allen, die vom aktuellen Wetter genervt sind. Denn es soll ab Mittwoch täglich wärmer und freundlicher werden. „Samstag und Sonntag in einer Woche sind sogar 20 bis 25 oder 26 Grad möglich und damit der erste Sommertag des Jahres 2023“, heißt es in einer Mitteilung des Experten.

Wieso diese Wetter-Prognose gut für die Natur ist, verrät fuldaerzeitung.de.

Auslöser des guten Wetters sei ein Hoch, das sich in der kommenden Woche voraussichtlich über Mitteleuropa lege. „Das bringt zwar ab und zu noch Wolken, aber auch viel Sonnenschein und kaum noch Schauer. Dabei steigen die Höchstwerte immer weiter an“, so der Meteorologe. Eine Einschränkung macht Jung allerdings: „Neben den warmen Luftmassen aus Nordafrika, die sich Mitteleuropa nähern, rutscht auch schon wieder Polarluft in unsere Richtung. Genau über unseren Köpfen treffen sich diese Luftmassen sehr wahrscheinlich.“