Tankstellen-Überfall: Kunde schlägt Angreifer mit Überraschungs-Aktion in die Flucht

Angriff abgewehrt: Ein Tankstellen-Kunde hat Kriminelle mit einer Zapfpistole in die Flucht geschlagen.

Drei Männer springen aus einem Kleinbus und stürmen auf einen Tankstellen-Kunden zu – doch der wehrt die Kriminellen mit einer cleveren Aktion ab.

Chile – Wie reagiert man bei einem Überfall? Schwer zu sagen, weil dies glücklicherweise den meisten Menschen bislang erspart geblieben ist. Einige würden im Schock vermutlich gar nicht reagieren, andere wiederum würden wohl versuchen, zu flüchten. Doch eine geistesgegenwärtige Reaktion kann unter Umständen Leben retten – wie möglicherweise in diesem Fall aus Chile. Dort hat ein Tankstellen-Kunde einen Angriff von drei Kriminellen mit einer effektiven Überraschungs-Aktion abgewehrt, wie 24auto.de berichtet.

Ein Überwachungs-Video, das aktuell in den Sozialen Medien kursiert, zeigt einen Mann, der an einer Tankstelle seine weiße Limousine betankt. Kurz darauf rauscht ein Kleinbus heran und hält dicht neben seinem Fahrzeug. Heraus springen zwei Maskierte und stürmen auf den Tankstellen-Kunden zu. Schließlich steigt auch noch ein dritter Angreifer aus einer Seitentür des Kleinbusses – doch er kommt nicht weit, genau wie seine Komplizen. Denn das anvisierte Opfer reagiert ziemlich clever. Der Tankstellen-Kunden zieht blitzschnell die Zapfpistole von seinem Fahrzeug ab und bespritzt die Maskierten mit Treibstoff. Mit seinem Gegenangriff schlägt der Mann das Trio erfolgreich in die Flucht.