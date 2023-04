Rewe-Team reicht‘s! Schild weist auf Fehler hin, der vielen Kunden unterläuft – die fühlen sich ertappt

Von: Armin T. Linder

Viele machen unbemerkt einen großen Fehler beim Einkauf. Kassierer und andere Kunden sind von diesem schon länger genervt. Einem Rewe-Team reicht es offenbar.

Taunusstein/Berlin - Eine absolute Unart vieler Kunden nervt nicht erst seit Beginn der Corona-Krise: Pfandbons in den Mund zu nehmen, ist ein absolutes No-Go! Von einer möglichen Infektionsgefahr - auch über Corona hinaus - abgesehen, ist es einfach nur eklig! Deswegen hängen auch Supermärkte immer wieder Schilder auf.

Im Dezember 2022, sorgte ein entsprechendes Foto für Aufsehen, gepostet bei der Instagram-Seite „Notes of Germany“. Es entstand den Angaben zufolge in Taunusstein bei Wiesbaden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer Rewe-Filiale, darauf deutet die Optik hin.

Am Pfandautomat hängt ein handschriftliches Schild: „Verehrte Kunden, aus hygienischen Gründen bitten wir Sie, die Leergutbons nicht in den Mund zu nehmen. Vielen Dank!“ Offensichtlich reichte es dem Rewe-Team, und die Mitarbeiter hatten genug davon, ständig angeschlabberte Kassenbons von Kunden in die Hände zu nehmen.

Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus. Manche fühlten sich ertappt. „Mache ich leider auch immer“, „Das mach ich schon seit Jahren“ und „Ok, halte ich mich jetzt dran. Sorry“, schrieben sie. Ein anderer meinte: „Come on, wer noch nie in Verzweiflung mit vollen Händen auf diese Haltemethode zurückgegriffen hat, werfe den ersten Pfandbon.“

Supermarkt-Fehler „Pfandbon im Mund“ sorgt immer wieder für Ärger

Ein vergleichbares Schild landete abfotografiert schon 2020 bei der Instagram-Seite „Notes Of Berlin“. Darauf zu lesen: „Bitte aus hygienischen Gründen die Pfandbons nicht in den Mund nehmen. Wir danken für Ihr Verständnis.“

Auch 2020 fühlten sich viele angesprochen. „Ach Misto, das machte ich wirklich oft, um die nicht zu vergessen“, schrieb etwa eine Userin. „Haha ich dachte schon, ich sei allein“, meinte ein anderer. Und noch jemand erklärte: „Ich auch, aber das ist mir erst jetzt bewusst geworden.“

Ein paar Scherze erntete das Foto 2020 allemal: „Die Fressefreiheit ist gefährdet!“, hieß es da. „Auch nicht mit der Zunge den Touchscreeen berühren?“, witzelte ein anderer. Und einem fiel dann das „Problem“ an der Sache auf: Wer ordnungsgemäß - 2020 bekanntlich noch Vorschrift - mit Mundschutz einen Supermarkt betrat, kam eh nicht in Versuchung, den Pfandzettel zwischen die Lippen zu klemmen. „Is ja auch schwierig mit der Maske vor dem Mund.“

Supermarkt-Fehler „Pfandbon im Mund“ - Viele begehen ihn wohl immer noch

Anmerkung der Redaktion: Dieser Text ist bereits in der Vergangenheit erschienen. Er hat viele Leserinnen und Leser besonders interessiert. Deshalb bieten wir ihn erneut an.

„Ich schreie ... Jedes Schild eine Geschichte“, meinte eine Twitter-Nutzerin zu einem weiteren, ähnlichen Foto. Und prompt meldete sich eine Person zu Wort, die nach eigenen Angaben länger als Kassenkraft gearbeitet habe. „Habe mehrere Jahre in Berlin bei Kaiser‘s u.a. Kasse gemacht. Ja: Der Pfandbon wird oft in den Mund gesteckt; gerade, wenn die beiden Hände gebraucht werden, um im Portemonnaie zu wühlen. Und natürlich der Klassiker: Finger ablecken, um einzelne Geldscheine herauszunehmen.“ Eine Supermarkt-Kundin meinte: „Kenne ich, hat mich immer schon angeekelt, wenn ich sowas gesehen habe.“ Ein in einem Kaufland entdeckter Einkaufszettel sorgt für breite Verwunderung. (lin)

