Sehen Sie‘s? Befremdliches Detail auf diesem Bild - Suche lässt viele User verzweifeln

München - Manchmal ist es gar nicht so schwierig im alltäglichen Leben eine Kuriosität zu entdecken. Wer sich genauer an jeglichen Orten umsieht, die man besucht, findet nämlich das ein oder andere Mal ziemlich witzige Dinge vor.

So ging es beispielsweise einem Reddit-User in Vietnam. Dieser ging in einem Supermarkt einkaufen und erspähte dort etwas völlig Absurdes. Die Entdeckung teilte der Nutzer mit der gesamten Reddit-Community, die sich dank eines Fotos selbstständig auf die Suche machen darf.

Foto mit Früchten zeigt kurioses Detail - Können Sie es entdecken?

Den Reddit-Nutzer verwirrte eine Kleinigkeit in der Obst- und Gemüse-Abteilung des Supermarkts, weshalb das Bild verschiedene Früchte und Wurzelknollen zeigt. Doch was könnte auf so einem Foto nicht stimmen? Ein anderer User der Website vermutete, dass sich auf dem Bild vielleicht etwas Unschickliches befindet, wie etwa diverse Schmuddel-Gegenstände - denn schließlich wäre das eine Assoziation, die aufgrund der Form mancher Früchte logisch wäre.

Das versteckte Detail ist zwar durchaus befremdlich, aber so viel sei verraten: Keine derartigen Spielzeuge sind auf dem Foto zu entdecken. Ebenso befindet sich kein gruseliges Obst mit lustiger Schimmel-Frisur im Regal. Wer diese Vorstellung abstoßend finden sollte, kann sich das Bild also guten Gewissens ansehen.

Seltsames Detail in Supermarkt-Bild fällt kaum auf: Dort finden Sie es

Eine weitere Möglichkeit wäre übrigens ein Tier, das sich zwischen den Früchten versteckt. Obwohl sich fellige sowie schuppige Lebewesen gerne mal auf Bilder schleichen, ist auch das nicht die Lösung des Supermarkt-Suchbilds.

Das absurde Detail offenbart sich erst mit einem Blick auf die Beschilderung: Auf dem mittleren Etikett steht auf Englisch „left breast milk“ (auf Deutsch: „linke Brust-Milch“) geschrieben. Die Bezeichnung hat eine einfache Erklärung: Der vietnamesische Name des im Regal liegenden Sternapfels bedeutet übersetzt so viel wie „milchige Brust“.

Von den verkauften Produkten ist ein Reddit-User übrigens etwas enttäuscht: „Aber mein Rezept schreibt Milch der rechten Brust vor.“ Dumm gelaufen, denn rechts von der „linken Brust-Milch“ ist sie in diesem Supermarkt jedenfalls nicht zu finden.

