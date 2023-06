Tödlicher Einsatz in Stuttgart: Mann (†58) beißt Frau und stirbt nach Festnahme

Von: Pauline Wyderka

Stuttgart - Ein Mann attackiert eine Frau und beißt ihr ins Bein. Nachdem der Angreifer verhaftet wird, bricht er plötzlich zusammen – und stirbt später im Krankenhaus.

Im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt verbeißt sich ein Mann in das Bein einer Frau. Nachdem ihn Polizisten gegen Widerstand festzunehmen versuchen, setzt plötzlich seine Atmung aus. Der Mann stirbt noch am selben Sonntagabend (4. Juni) im Krankenhaus, wie das Landeskriminalamt Baden-Württemberg meldet.

Mann in Stuttgart beißt Frau ins Bein – dann greift er Polizeistreife an

Ein 58 Jahre alter Mann attackiert am Sonntag (4. Juni) gegen 21:15 Uhr im Bereich der König-Karl-Straße in Stuttgart eine 20-jährige Frau. Der Mann greift die junge Frau auf offener Straße unvermittelt an und verbeißt sich im Bein seines Opfers. Laut Zeugenangaben kommen ihr ein Mann mit weißer Oberbekleidung und eine Frau zu Hilfe.

Der Angreifer lässt daraufhin von seinem Opfer ab und flüchtet in Richtung Bahnhof Bad Cannstatt. Dabei tritt er gegen den Außenspiegel eines geparkten Autos. Eine alarmierte Polizeistreife geht auf den 58-Jährigen zu und wird ebenfalls sofort von ihm angegriffen. Von Beiß-Attacken wie dieser hört man sonst meist im Zusammenhang mit Hunden. Allerdings kommen sie auch unter Menschen vor – so geschehen an einem Bahnhof in Rheinland-Pfalz, wo eine Frau einer anderen Person in den Daumen beißt.

Nach Beiß-Attacke – Angreifer stirbt im Krankenhaus

Die Polizeibeamten versuchen vergeblich, den aggressiv auftretenden Mann zu beruhigen. Dieser leistet jedoch weiter Widerstand, sodass ihm Handschließen angelegt werden müssen. Kurz darauf setzt plötzlich die Atmung des 58-Jährigen aus. Die Polizisten beginnen unverzüglich mit Reanimationsmaßnahmen.

In der Folge kümmern sich Rettungskräfte um den Mann und bringen ihn in ein Stuttgarter Krankenhaus. Dort stirbt der 58-Jährige etwa eine Stunde später. Die Ursache bleibt zunächst ungeklärt. Nach der gerichtlich angeordneten Obduktion bestehen derzeit keine zureichenden Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung. Vielmehr liegt ein „inneres Geschehen“ als Todesursache nahe.

Angreifer stirbt in Krankenhaus – toxikologische Untersuchung soll Ursache klären

Näheren Aufschluss soll eine toxikologische Untersuchung erbringen, die die Staatsanwaltschaft Stuttgart in Auftrag gegeben hat. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Geschehens, insbesondere der Mann und die Frau, die der Frau zu Hilfe eilten, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711 8990-5778 zu wenden. (pol/paw)