Sturm-Tief fegt über Südwesten: Wochenend-Wetter wird ungemütlich

Von: Katja Becher

Gleich zwei Sturmtiefs könnten Anfang Oktober für den ersten Herbststurm in Baden-Württemberg sorgen. © dpa-Boris Roessler/Montage HEADLINE24

Das Wetter in Baden-Württemberg wird auch am langen Wochenende ungemütlich. Verantwortlich ist ein Sturm-Tief, das auch über den Südwesten fegt. Lesen Sie hier die aktuelle Wetter-Vorhersage:

Mit Erschrecken blickt die Welt gerade auf Hurrikan Ian. Der Jahrhundertsturm hat Florida mit ganzer Wucht getroffen und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Angesichts der schockierenden Bilder aus den USA kommt einem das Herbst-Wetter in Deutschland plötzlich nicht mehr so ungemütlich vor – obwohl es auch in Baden-Württemberg am Wochenende ordentlich stürmen soll.

HEIDELBERG24 hat den Wetter-Bericht für Baden-Württemberg am langen Wochenende.

Wie Wetter-Experte Dominik Jung für wetter.net erklärt, zieht von Samstag auf Sonntag ein Tief über Deutschland hinweg, das Sturmböen zwischen 80 und 120 Kilometer pro Stunde im Gepäck hat. Im Südwesten könne es laut Jung im Schwarzwald sogar zu heftigeren Orkanböen kommen. Insgesamt erwartet die Menschen in Baden-Württemberg ein unbeständiges Wochenend-Wetter. (kab)