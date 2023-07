Schwarzes Loch erwacht dramatisch zum Leben – „Eines der bisher extremsten Beispiele“

Von: Tanja Banner

Ein Forschungsteam ist auf der Suche nach einem bestimmten Phänomen – und entdeckt zufällig ein schwarzes Loch, das aktiv wird.

Birmingham – Im Herzen einer jeden Galaxie im Universum lauert ein riesiges, supermassereiches schwarzes Loch. Manche, wie das schwarze Loch Sagittarius A* im Zentrum der Milchstraße, sind relativ ruhig. Andere schwarze Löcher sind dagegen aktiv – sie ziehen Material an sich und verschlingen es. Schwarze Löcher können ihr Verhalten ändern, je nachdem, ob es Materie gibt, die nah genug ist, um sie zu verschlingen. So war beispielsweise das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße zuletzt vor etwa 200 Jahren aktiv, wie eine Studie kürzlich zeigte.

Einem Forschungsteam aus dem Vereinigten Königreich ist nun etwas Außergewöhnliches gelungen: Zufällig haben die Forscherinnen und Forscher um die Astronomin Samantha Oates (University of Birmingham) beobachtet, wie ein bisher inaktives schwarzes Loch plötzlich aktiv wurde. Die Studie des Forschungsteams wird im Fachjournal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht und ist bisher auf dem Preprint-Server ArXiv verfügbar.

Schwarzes Loch wird plötzlich aktiv – Astronomen schauen zu

Die Entdeckung des schwarzen Lochs geschah völlig unabsichtlich, als das Forschungsteam im September 2019 elektromagnetische Strahlung eines Gravitationswellen-Ereignisses im Weltall suchte. Die Forscher suchten nach einer Kilonova, einem Neutronenstern, der mit einem anderen Neutronenstern oder einem schwarzen Loch verschmilzt. Weil Kilonovae normalerweise blau erscheinen und dann innerhalb weniger Tage schwächer rot leuchten, hielten die Forscher nach genau diesem Phänomen Ausschau – und entdeckten ein Phänomen, das tatsächlich blau leuchtete. Jedoch veränderte es weder seine Farbe, noch wurde es schwächer, was die Forscher überraschte.

Mithilfe zahlreicher Teleskope stellte sich schließlich heraus, dass es sich nicht um eine Kilonova handelte, sondern das Signal aus einer viel größeren Entfernung kam: Es war 10 Milliarden Lichtjahre entfernt und nicht – wie erwartet – 500 Millionen Lichtjahre. Das beudete für das Signal auch, dass es deutlich heller war, als zuerst angenommen.

Aus einer beobachteten Galaxie wird ein aktives schwarzes Loch

Die Daten, die das Forschungsteam gesammelt hat, deuten darauf hin, dass J221951, so der Name des beobachteten Phänomens, durch ein supermassereiches schwarzes Loch entstanden ist, das sich sehr schnell von seiner umgebenden Materie ernährt hat. Ein weiterer Hinweis, der darauf hindeutet, dass es sich um ein schwarzes Loch handelt: Vor der Entdeckung von J221951 wurde an derselben Stelle eine Galaxie beobachtet, in deren Zentrum sich J221951 zu befinden scheint – es muss sich um ein supermassereiches schwarzes Loch handeln, das plötzlich aktiv wurde.

In einer Mitteilung heißt es, alles deute darauf hin, dass Material durch eine enorme Energiefreisetzung nach außen gedrückt werde. „In Verbindung mit der großen Leuchtkraft ist dies eine der dramatischsten ‚Aktivierungen‘ eines schwarzen Lochs, die je beobachtet wurden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Eines der bisher extremsten Beispiele für ein schwarzes Loch, das uns überrascht hat“

Das Forschungsteam geht davon aus, dass sich ein Stern zu nah an das schwarze Loch herangewagt hat und von diesem zerrissen oder verschlungen wurde. Alternativ könnte das schwarze Loch auch damit begonnen haben, Material aus der Akkretionsscheibe, die es umgibt, zu verschlingen. „Unser Verständnis der verschiedenen Möglichkeiten supermassereicher schwarzer Löcher hat sich in den letzten Jahren stark erweitert, mit Entdeckungen von zerrissenen Sternen und akkretierenden schwarzen Löchern mit sehr unterschiedlicher Leuchtkraft“, erklärt Mitautor Matt Nicholl und fügt hinzu: „J221951 ist eines der bisher extremsten Beispiele für ein schwarzes Loch, das uns überrascht hat.“ Studienleitern Oates sieht das ähnlich: „Wir werden J221951 in den nächsten Monaten bis Jahren weiter beobachten müssen, um sein weiteres Verhalten zu erfassen.“ (tab)