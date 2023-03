Neue Streikwelle legt NRW lahm – Millionen Menschen betroffen

Von: Benjamin Stroka

Teilen

In vielen NRW-Städten wird am Montag und Dienstag wieder gestreikt. Busse und Bahnen stehen still. Der ÖPNV wird lahmgelegt. Und Pendler brauchen Alternativen.

Düsseldorf – Der ÖPNV in NRW steht am Montag und Dienstag wieder vielerorts still. Die Gewerkschaft Verdi ruft in weiten Teilen des Landes erneut zum Streik auf. Busse und Bahnen fallen aus. Millionen Pendlerinnen und Pendler müssen sich Alternativen suchen.

In vielen NRW-Städten bleiben Busse und Bahnen am Montag und Dienstag wieder in den Depots (Symbolbild). © Christoph Hardt/Panama Pictures/Imago

Streikwelle in NRW: Viele Städte betroffen

Die Streikwelle erinnert an den 3. März. Damals hatte Verdi bundesweit zum Streik aufgerufen. In Nordrhein-Westfalen sind tausende Beschäftigte dem Aufruf gefolgt. Ähnlich wird es wohl auch am 20. und 21. März aussehen. In einigen Städten, unter anderem in Düsseldorf, Köln, Essen oder Oberhausen, werden die Verkehrsbetriebe an beiden Tagen bestreikt.

Andernorts, beispielsweise in Duisburg, Mönchengladbach, Bochum oder Gelsenkirchen droht „nur“ am Dienstag Stillstand. Verdi hat entsprechende Aufrufe zum Warnstreik bereits veröffentlicht. Die Streiks beginnen jeweils um 3 Uhr zum Betriebsbeginn.

Verdi-Streik am Montag und Dienstag: Hier stehen Busse und Bahnen still

Massive ÖPNV-Streiks in NRW: Mobilitätsgarantie gilt nicht

Klar ist: Millionen Menschen, die im Alltag auf Bus und Bahn angewiesen sind, müssen sich Alternativen suchen. Wer auf ein Taxi umsteigen will, sollte aber den Preis einkalkulieren. Denn Taxikosten werden nicht erstattet, weil die Mobilitätsgarantie im Streikfall nicht gilt. Eine mögliche Alternative könnte zudem die Deutsche Bahn sein, die von dem Verdi-Streik nicht betroffen ist.

Was kann ich tun, wenn Bus und Bahn streiken? Bei einem ÖPNV-Streik, also wenn Busse und Bahnen still stehen, haben viele Menschen ohne Auto schnell ein Problem. Der Weg zur Arbeit kann so für zahlreiche Beschäftigte zu einer echten Herausforderung werden. Welche Optionen Arbeitnehmer bei einem ÖPNV-Streik haben, hat 24RHEIN im Überblick gesammelt.

Warum der ÖPNV in NRW schon wieder bestreikt wird

Hintergrund der Streiks ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent – mindestens aber ein Gehaltsplus von 500 Euro. Bislang liegen Gewerkschaft und Arbeitgeber aber noch sehr weit auseinander. Zwei Verhandlungsrunden gingen bereits ohne Einigung zu Ende. Am 23. Februar nannten die Verdi-Vertreter das Angebot der Arbeiterseite eine „Frechheit“.

Verdi kündigte damals bereits an, die Streiks vor der dritten und möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde (27. bis 29. März) nochmal auszuweiten. Das bekommen seit Wochen vor allem Pendlerinnen und Pendler zu spüren. Aber auch Kitas, Müllabfuhren, Stadtverwaltungen und viele weitere Bereiche sind am Dienstag wieder von Streiks betroffen. (bs)