Strandurlaub mit Wau-Effekt an der Costa Cálida: Wo der Hund am liebsten badet

Strandurlaub mit Hund an der Costa Cálida: In Mazarrón darf der Hund nicht nur baden.

Mit Hund am Strand

An der Küste der Region Murcia gibt es sechs Hundestrände. Welche Buchten an der Costa Cálida der Hund am liebsten hat und wo er draußen bleiben muss.

Wer seinen Urlaub mit Hund in Spanien* verbringt, kann ihn an der Costa Cálida* mit an den Strand nehmen. Sechs ausgewiesene Hundestrände befinden sich in Mazarrón, Águilas und Cartagena*, wie costanachrichten.com berichtet. Könnte der Hund entscheiden, würde er am liebsten in Mazarrón baden gehen, nicht nur, weil es dort die beliebteste Playa gibt. Mazarrón organisiert auch Bootstouren für Hund und Halter.

Hundestrände müssen eine Reihe Voraussetzungen erfüllen. Sie dürfen nicht an einer Promenade liegen, nicht an einen gut besuchten Badestrand grenzen und sollen schwer zugänglich sein. Das bei Touristen beliebte Mar Menor erfüllt keine dieser Bedingungen und bleibt Sperrgebiet für Hunde.