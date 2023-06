Reise-Run: Tui bemerkt „Gewinner-Insel“ unter Griechenland-Urlaubszielen

Von: Michelle Brey

Wohin soll die Reise 2023 gehen? Die Sommersaison nimmt Fahrt auf. Für viele steht der Urlaub kurz bevor. Besonders eine Insel sahnt ab.

München - Sommerzeit ist Urlaubszeit. Wie jedes Jahr zieht es viele Deutsche für eine Auszeit ins Ausland. Sonne, Sand, Strand und traditionelle Speisen sind eine große Verlockung, auch mal in den Flieger zu steigen und in fernere Länder zu reisen. Vor allem dann, wenn dies ein wahres Schnäppchen wird: Einige Urlaubsländer gelten als besonders günstige Reiseziele.

Feststeht jedenfalls: Die Nachfrage nach Urlaubsreisen ist hoch. Das teilte auch der Reisekonzern Tui Deutschland jüngst mit. Das Unternehmen profitiert trotz der hohen Inflation. Man blicke auf eine starke Sommersaison „und in den letzten Wochen erstmals auch wieder mit Gästezahlen über dem Jahr 2019“. Das sagte Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert laut Mitteilung. Urlauber buchten wieder mit längerem Vorlauf, um sich früh einen günstigen Preis zu sichern. „Und doch ist das Interesse, in den kommenden Wochen zu reisen, so groß, dass wir in einigen Zielgebieten nochmal Kontingente nachbestellt haben“, informierte Baumert. Doch in welche Urlaubsgebiete zieht es die Deutschen 2023 eigentlich? Besonders eine griechische Insel sticht heraus.

Reise-Run: „Gewinner-Insel“ aus Griechenland - auch Mallorca und Antalya beliebt

An Beliebtheit bei Tui-Reisenden erfreuen sich in diesem Sommer besonders Griechenland, Spanien und die Türkei. Verwunderlich scheint das nicht. Denn alle drei Länder wissen mit tollen Stränden, glasklarem Meerwasser und Köstlichkeiten Urlauber anzulocken. Von diesen Tendenzen bei Reisenden berichtete der Tui-Deutschland Chef für den Sommer 2023:

Türkei: „Rund 15 Prozent unserer Gäste aus Deutschland entscheiden sich für einen Urlaub an türkischen Stränden“, sagte Baumert. Auch die im Süden gelegene Stadt Antalya verzeichne hohe Zuwächse. Dementsprechend sei das Tui-Angebot für die Stadt „entsprechend stark ausgebaut“ worden. „Wir erwarten hier in diesem Jahr über eine Million Urlaubsgäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz“, so der Experte.

Fast jede fünfte Reise führt laut Tui dorthin. Größter Gewinner sei dabei die Insel Kreta. Die Temperaturen stiegen schon vor Ostern auf sommerliche Temperaturen um die 27 Grad Celsius. Ein Meteorologe bezeichnete das damals als „der beste mögliche Beginn für die Urlaubssaison“. Auf die hohe Nachfrage nach Griechenland-Reisen reagiert das Reise-Unternehmen Tui mit einer Verlängerung der Saison und macht das Ziel laut Mitteilung bis Mitte November buchbar. Spanien: Hohes Interesse bestehe auch an den Kanarischen Inseln, insbesondere an Teneriffa. Geht es aber um einen Inselurlaub, bleibt Mallorca bei Tui-Gästen an der Spitze. Wenngleich für die Anwohner der Touristen-Ansturm kein Grund zur Freude zu sein scheint. Einige beliebte Buchten sind auf der Insel zudem offenbar regelrecht überlaufen.

Türkises Meerwasser und Sonne pur: Die griechische Insel Kreta ist 2023 bei Urlaubern einer der Spitzenreiter. © Panthermedia/Imago

Sommerurlaub 2023: Wie ist der Trend für ferne Reiseziele?

Der Trend für Mittel- und Kurzstreckenflüge habe sich abermals verstärkt. Doch welche Länder haben die Nase vorne, wenn es um die Fernstrecke geht? Die USA sind laut Baumert mit dem größten Gästevolumen das Topziel im Sommer.

Thailand erlebe ein Comeback und rangiere auf Platz zwei. Zu den begehrtesten Zielen zählen ihm zufolge Bangkok, Khao Lak und Koh Samui. Darauf folgen Indonesien und die Malediven. Für welches sonnige Reiseziel sich auch entschieden wird, eines sollte in keinem Koffer fehlen: Sonnencreme. Je nach Hauttyp ist ein anderer Lichtschutzfaktor passen. (mbr/dpa)