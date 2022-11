Gericht rettet Traumstrand in Murcia: Bauen in Calblanque verboten

Von: Sandra Gyuratis

Teilen

Der Regionalpark Calbalnque ist eines der letzten Naturparadiese an Spaniens Mittelmeerküste. © Carm

Der Regionalpark Calblanque in Murcia ist mit seinen goldfarbenen Sandstränden eines der letzen Paradiese an Spaniens Küste – das finden auch Bauunternehmen. Warum ihr Vorhaben gescheitert ist, steht in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Traumstrand in Murcia vorerst verschont: Bauen in Calblanque verboten

Cartagena – Schon lange hat ein Bauunternehmen an der Küste von Murcia geplant, sich von La Manga aus bis an den Rand des Regionalparks Calblanque in Cartagena auszudehnen. Doch das Oberste Gericht von Murcia stoppte das Vorhaben und rettete den Park und seinen Traumnstränden vor den Baumaschinen, wie costanachrichten.com berichtet.

Das Unternehmen hatte vor, ein Ferienresort mit 400 Wohnungen und 1.100 Hotelbetten zu bauen. Umweltschützer protestierten von Anfang an gegen das Projekt und bleiben auch dem Urteil misstrauisch gegenüber möglichen Tricks der Unternehmen.