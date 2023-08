Wird die 9000-Kilometer-Marke geknackt? Am ersten August-Wochenende droht Rekord-Stau

Von: Anna-Lena Kiegerl

Die einen haben gerade erst Ferien, die anderen sind schon wieder auf der Heimreise. Am Wochenende vom 4. bis zum 6. August heißt es wieder: Geduld auf den Straßen.

München – Wie bereits am letzten Wochenende, drohen auch am ersten Wochenende des August, vom 4. bis 6. August wieder volle Autobahnen. Denn während die Ferien in Bayern und Baden-Württemberg gerade erst in den Startlöchern stehen, sind sie in Nordrhein-Westfalen ab nächster Woche bereits vorbei. Sowohl Hinreise-Verkehr als auch Rückreise-Verkehr sind also in vollem Gange. Die Folge sind kilometerlange Staus, im Inland, aber auch im Ausland.

Rekord-Stau: Im Juli brauchten Urlauber bereits viel Geduld

Der ADAC berichtet über die Stau-Situation. Die Autobahnen waren bereits die letzten Wochenenden vom Stau geprägt. Das staureichste Wochenende war dabei vom 28. bis zum 30. Juli. Insgesamt wurden 4.176 Staus verzeichnet, mit einer Gesamtlänge von 8956 Kilometern. Mit 1930 Staus war der Freitag dabei der Tag mit den meisten Staus. Aber auch die Wochenenden vom 14. bis 16. Juli, mit einer Stau-Länge von 7757 Kilometern und das Wochenende vom 21. bis 23. Juli, mit 7864 Kilometern, waren von vollen Autobahnen und Urlaubsreisen geprägt.

Das erste August-Wochenende bringt wieder viel Stau auf den Autobahnen mit sich. © Imago/Wolfgang Maria Weber

Ob das kommende Wochenende den Stau-Rekord brechen könnte und vielleicht sogar mit mehr als 9000 Kilometern zu Buche schlagen könnte? Sicher ist jedenfalls, dass Urlauber auch an diesem Wochenende viel Geduld auf den Straßen haben müssen. Wer flexibel ist, sollte am besten auf Alternativrouten ausweichen, oder die Fahrt unter der Woche antreten.

Rekort-Stau am ersten August-Wochenende? diese Routen könnten am stärksten betroffen sein

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Lübeck – Hamburg – Bremen

A1/A3/A4 Kölner Ring

A2 Hannover – Dortmund

A3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln – Oberhausen

A4 Kirchheimer Dreieck – Bad Hersfeld – Erfurt – Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Flensburg – Hamburg

A7 Hannover – Hamburg und Füssen/Reutte – Ulm – Würzburg

A8 Salzburg – München – Stuttgart - Karlsruhe

A9 München – Nürnberg – Halle/Leipzig

A19 Rostock – Dreieck Wittstock/Dosse

A24 Berlin – Hamburg

A45 Gießen – Dortmund

A61 Ludwigshafen – Koblenz – Mönchengladbach

A72 Hof – Chemnitz

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95 /B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Staus nicht nur in Deutschland: Volle Straßen in Reiseländern

Aber auch in den Nachbarländern Deutschlands, werden wieder Staus erwartet. Die Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner- und Gotthard-Route, sind besonders betroffen. Aber auch generell auf den Fernstraßen von und zu den Urlaubsländern Italien, Frankreich, Kroatien, sowie Skandinavien, sind Staus keine Seltenheit.