Geschenke aus dem Automaten

christmas-gffbc39647_1920.jpg © pixabay.com

Statt Wurst und Käse gibt es in Hüttlingen nun Geschenkideen im „Selbstbedienungschränkle“. Mehr dazu lesen Sie hier:

Diesen Advent hat sich in Hüttlingen im Ostalbkreis ein ganz besonderes Türchen geöffnet: die des Selbstbedienungsschränkles. Das Schränkchen steht in der Mozartstraße 26 und wird ständig liebevoll bestückt. Aber nicht mit Wurst, Eiern und Co, sondern mit schönen Geschenkideen - kreiert von Anja Jörg. Die ganze Geschichte lesen Sie bei der Schwäbischen Post.