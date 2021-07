Sportflugzeug stürzt bei Cuxhaven ab - zwei Tote

Zwei Menschen kommen bei einem Flugzeugabsturz in Nordholz bei Cuxhaven ums Leben.

Unglück nach dem Start

In Nordholz im Landkreis Cuxhaven ist am Donnerstagmorgen ein Sportflugzeug abgestürzt. Zwei Menschen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen.

Cuxhaven - Nach dem Start stürzte ein Sportflugzeug am Donnerstag auf einem Flugplatz in Nordholz bei Cuxhaven (Niedersachsen) ab. Wie die Polizei bestätigte, prallte die Maschine nach dem Start auf dem Sportflugplatz in ein Waldstück und wurde zerstört. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handele es sich um zwei Tote, sagte ein Sprecher.

Cuxhaven Nordholz: Leichtflugzeug stürzt nach Start in Waldstück

Der Flugunfall ereignete sich um kurz nach 10 Uhr wie das Portal cnv-medien.de berichtet. Die beiden Insassen seien dabei im brennenden Flugzeug ums Leben gekommen, heißt es dort weiter. Es soll sich dabei um ein Leichtflugzeug gehandelt haben. Die Identität der Opfer stünde nach Polizeiangaben zunächst noch nicht fest. Es soll sich aber ,laut lokalen Medien, bei dem Piloten um ein Vereinsmitglied des Sportflughafens mit langjähriger Flugerfahrung gehandelt haben.

Warum das Leichtflugzeug kurz nach dem Start abstürzte, ist noch unklar. Informationen zur Absturzursache liegen zunächst nicht vor. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz. Die Bundesstelle für Flugunfallforschung in Braunschweig sei in Kenntnis gesetzt worden. (dpa/ml)

