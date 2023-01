Spaniens zweite Weihnachtslotterie: Nach „El Gordo“ folgt „El Niño“

Von: Judith Finsterbusch

Die Ziehung von „El Niño“ ist nicht ganz so spektakulär wie die von Spaniens großer Weihnachtslotterie „El Gordo“. © Eduardo Parra/dpa

Nach Spaniens großer Weihnachtslotterie „El Gordo“ folgt nun der kleine Bruder „El Niño“. Alle Informationen zu der Lotterie stehen in diesem Artikel:

Madrid - Spaniens Weihnachtslotterie „El Gordo“ ist wegen der immensen Gewinnsumme weltberühmt. Den kleinen Bruder „El Niño“ kennen dagegen außerhalb von Spanien nicht so viele. Dabei kann sich auch diese zweite Lotterie in der Weihnachtszeit durchaus sehen lassen, immerhin werden insgesamt 700 Millionen Euro ausgeschüttet. Alle Informationen zu den Losen, Gewinnen und der Ziehung der zweiten spanischen Weihnachtslotterie „El Niño“ verrät costanachrichten.com.

Spaniens kleinere Weihnachtslotterie „El Niño“, das Kind, geht übrigens zurück auf eine Spendensammlung für ein Kinderkrankenhaus in Madrid. Die Ziehung findet immer am Dreikönigstag, also am 6. Januar, statt.