Rettung vor dem Aussterben: Neue Heimat für Marmelente in Murcia

Von: Sandra Gyuratis

Rettung der vom Aussterben bedrohten Marmelente in Murcia: Mit GPS-Sender in Mazarrón in die Freiheit entlassen. © Rathaus Mazarrón

Es gibt nicht mehr viele von diesen kleinen, eleganten Enten in Spanien. Wie die vom Aussterben bedrohte Marmelente in einem Feuchtgebiet in Mazarrón gerettet werden soll, steht in diesem Artikel:

Mazarrón – Die Marmelente ist eine der am stärksten gefährdeten Entenarten in Europa. In Spanien gibt es schätzungsweise 25 bis 120 Brutpaare. Nun soll sich die vom Aussterben bedrohte Marmelente in einem Feuchtgebiet in Mazarrón wieder zu Hause fühlen, wie costanachrichten.com berichtet.

Um die Marmelente zu retten, schlüpfen die Küken zunächst in einer Aufzuchtstation inValencia. Bevor sie dann im Feuchtgebiet Las Moreras in Mazarrón in die freie Wildbahn entlassen werden, werden sie in so genannten Akklimatisierungskäfigen gehalten, um sich an die Umgebung anzupassen. Die ersten 20 Marmelenten flattern, schwimmen und schnattern bereits in Las Moreras.