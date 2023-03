Iberischer Luchs: Lorca wird neue Heimat für berdrohte Raubkatze

Von: Sandra Gyuratis

Der Iberische Luchs wird in Lorca im Südosten von Spanien angesiedelt. Seine Lieblingsspeise: Kaninchen. © Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)

Der Iberische Luchs wird in den Bergen von Lorca im Südosten von Spanien wieder angesiedelt. In seiner neuen Heimat findet er alles, was er braucht. Warum er trotzdem auf der Hut sein muss, steht in diesem Artikel:

Lorca – Alle heißen ihn in seiner neuen Heimat in Murcia im Südosten von Spanien willkommen. Der Iberische Luchs zieht wieder in die Berge von Lorca ein, wo er auf viele Kaninchen – seine Lieblingsspeise – und wenig Menschen trifft, wie costanachrichten.com berichtet.

Doch es gibt einen Haken: Die Landesregierung von Murcia hat den Bau einer neuen Autobahn angekündigt, die ausgerechnet ein Teil des neues Luchs-Gebiets durchquert. „Keine gute Idee“, finden Umweltschützer.