Spanien: Spektakuläre Fallas in Valencia - Das steckt hinter dem Fest

Von: Judith Finsterbusch

Die Figuren für das Fallas-Fest 2023 in Valencia werden derzeit aufgebaut. © Manuel Bruque/EFE

Mitte März werden in der spanischen Stadt Valencia wieder riesige, bunte Figuren aufgebaut, die nur fünf Tage später verbrannt werden. Was hinter dem spektakulären Fallas-Fest steckt, steht in diesem Artikel:

Valencia - Sie sind bunt und riesengroß, die bis zu 30 Meter hohen Figuren, die während des großen Volksfest Fallas in Valencia, Spanien, aufgebaut werden. 5 Tage lang stehen die riesigen Figuren aus Pappmaché und Holz in der Stadt, bevor sie am 19. März in Flammen aufgehen. Warum die Fallas verbrannt werden und welche Geschichte hinter dem spektakulären Fest steckt, erklärt costanachrichten.com.

Bis zum 15. März werden die riesigen Fallas-Figuren in Valencia aufgebaut, 2023 werden wieder Millionen Besucher in der spanischen Stadt erwartet, die sich das Spektakel anschauen möchten. Seit 2022 sind die Fallas auch Unesco-Weltkulturerbe.