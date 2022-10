Klimawandel in Spanien: Auch Weinanbau betroffen

Von: Anne Thesing

Eine Wein-Finca an der Costa Blanca musste wegen der Hitze im Sommer einen drastischen Schritt gehen. © M de Alejandría

Der Klimawandel betrifft in Spanien auch den Weinanbau. Wegen der extremen Hitze diesen Sommer muss eine Wein-Finca an der Costa Blanca schwere Konsequenzen ziehen. Details dazu stehen in diesem Artikel:

Teulada-Moraira - Es ist ein exklusiver Eiswein, den die Finca L‘Alberca in Teulada an der Costa Blanca seit einigen Jahren unter höchsten Qualitätsvorgaben produziert. Doch 2022 haben Klimawandel und Hitze in Spanien die Besitzerin zu einem drastischen Schritt gezwungenen, berichtet costanachrichten.com.

Für die Trauben waren die extremen Temperaturen dieses Jahr zu hoch. Auf die Hoffnung allein, dass es nächstes Jahr besser werden könnte, wollen sich die Winzer in Spanien nicht verlassen. Sie sorgen bereits vor, um ihre Trauben in der Zukunft vor Hitze, zu viel Sonne und Dürre zu schützen.