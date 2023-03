Spaniens Superfood: Warum an der Alhambra in Granada wieder Granatäpfel wachsen

Granatäpfel wuchsen schon zu Zeiten der Nasriden in den Gärten der Alhambra in Granada, Spanien. © Ángel García

Granatäpfel waren schon zu den Zeiten der Mauren in Spanien ein Superfood. Jetzt besinnt sich die berühmte Alhambra in Granada der gesunden Frucht. Die ganze Geschichte lesen Sie in diesem Artikel:

Granada – Bereits zu den Zeiten der Nasriden, im 14. und 15. Jahrhundert, reiften in den Gärten der berühmten Alhambra Granatäpfel heran. Schon bei den Mauren galten Granatäpfel, auf Spanisch „Granadas“, als Superfood, wie costanachrichten.com berichtet. So wurde der Saft der Frucht im mittelalterlichen Andalusien etwa als Augentropfen bei Flecken auf der Hornhaut oder als fiebersenkendes Mittel verwendet. Die süße Sorte war außerdem für ihre antibakteriellen, schleimlösenden, herzstärkenden und harntreibenden Eigenschaften bekannt.

Im 21. Jahrhundert ist in Spanien das Interesse an der Verwendung und Charakteristika der Granatäpfel nun wieder so groß, dass das Patronat der Alhambra in Zusammenarbeit mit der Universität von Córdoba eine Sammlung der ältesten Granatapfelbäume aus aller Welt angelegt hat. Auch eine ganz besondere Sorte aus Elche an der Costa Blanca ist neuerdings dabei.