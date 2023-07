SpaceX-Rakete soll Esa-Mission „Euclid“ ins Weltall schicken

Von: Tanja Banner

Das Weltraumteleskop „Euclid“ der europäischen Raumfahrtorganisation Esa soll das „dunkle Universum“ erforschen. (Künstlerische Darstellung) © IMAGO/Science Photo Library

Eine SpaceX-Rakete soll das europäische Weltraumteleskop „Euclid“ ins Weltall schicken. Die Raumsonde soll das geheimnisvolle „dunkle Universum“ erkunden.

Cape Canaveral – Die europäische Raumfahrtorganisation Esa will das „dunkle Universum“ untersuchen und dazu die Raumsonde „Euclid“ ins Weltall schicken. Heute (1. Juli) soll es so weit sein: Um 17.12 Uhr (MESZ) wird eine „Falcon 9“-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX das Weltraumteleskop ins Weltall befördern.

Geplant ist, dass das Weltraumteleskop vom zweiten Lagrange-Punkt (L2) im Erde-Sonne-System aus das Weltall erkundet. Etwa dreißig Tage nach dem Start soll „Euclid“ dort, etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, ankommen. Das Weltraumteleskop soll dann sechs Jahre lang (eine Verlängerung ist möglich) bis zu zehn Milliarden Jahre zurück in die Vergangenheit blicken und die bisher größte 3D-Karte des Universums erstellen. „Euclid“ soll vor allem der Kosmologie dabei helfen, grundlegende Fragen rund um das sogenannte „dunkle Universum“ zu beantworten.

Name: Euclid Typ: Weltraumteleskop Missionsdauer: 6 Jahre (Verlängerung möglich) Maße: 4,5 m × 3,1 m Ort: Sonne-Erde-Lagrangepunkt L2 Entfernung: etwa 1,5 Millionen Kilometer

Esa-Raumsonde „Euclid“ soll das „dunkle Universum“ erforschen

Das „dunkle Universum“ ist der Teil des Weltalls, den man nicht sehen kann – weder im sichtbaren Licht noch in anderen Wellenlängen. Gemeint sind damit Phänomene wie dunkle Energie und dunkle Materie, die eine wichtige Rolle in der Kosmologie spielen, die jedoch kaum erforscht sind. Mithilfe von „Euclid“ sollen Fragen zur Verteilung der dunklen Materie im Universum beantwortet werden können, aber auch die Eigenschaften der dunklen Energie klarer werden.

Eine „Falcon 9“-Rakete von SpaceX startet. (Archivbild) © Gene Blevins/dpa

Das „dunkle Universum“: Was hat es mit dunkler Materie und dunkler Energie auf sich?

Die Esa-Mission wird von vielen Fachleuten lange erwartet, denn das „dunkle Universum“ ist beinahe überall im Weltall und viele Fragen sind offen. Galaxien sind im Weltall zu Galaxienhaufen angeordnet, die miteinander verbunden sind. Die dazwischen liegenden Regionen sind nur scheinbar leer – in ihnen gibt es ein unbekanntes Material: die dunkle Materie. Woraus genau sie besteht, weiß man trotz jahrzehntelanger Forschung bis heute nicht. Doch Daten, die „Euclid“ sammeln wird, sollen bei der Erforschung helfen.

Auch beim Thema dunkle Energie soll das neue Esa-Weltraumteleskop der Forschung auf die Sprünge helfen. In der Astronomie wird alles, was die Ausdehnung des Universums beschleunigt, dunkle Energie genannt. Die Forschung geht davon aus, dass sie im Weltall in riesigen Mengen vorhanden ist – man weiß jedoch sehr wenig über sie. Und auch hier soll „Euclid“ der Forschung behilflich sein. (tab)