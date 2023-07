„Es bildet sich kein Eis“ in der Antarktis – Forscher zeigt alarmierende rote Kurve in Diagramm

Von: Tanja Banner

In der Antarktis gibt es immer weniger Meereis, sorgen sich Forscher. (Symbolbild) © IMAGO/Ashley Cooper/Twitter-Screenshot @EliotJacobson

In der Antarktis fehlt mehr Meereis als jemals zuvor, warnen Forscher. Und das, obwohl dort derzeit tiefster Winter herrscht.

Antarktis – In der Antarktis herrscht derzeit tiefster Winter, trotzdem sorgen sich Forscherinnen und Forscher um die dortigen Gletscher und das Meereis. Jeden Tag gefrieren in der Antarktis derzeit große Wasserflächen zu Eis – doch es ist nicht genug. Eine Analyse der Financial Times zeigt, dass das Meereis-Level für den langjährigen Durchschnitt zu dieser Jahreszeit viel zu niedrig ist. 2,4 Millionen Quadratkilometer Meereis fehlen demnach im Vergleich zum langjährigen Durchschnittswert für die Jahreszeit.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die von Meereis bedeckte Fläche fast 1,1 Millionen Quadratkilometer kleiner. Zum Vergleich, um welche Dimensionen es geht: Gegenüber 2022 fehlt eine Fläche, die etwa dreimal so groß ist wie Deutschland. Erst kürzlich hat die World Meteorological Organization (WMO) davor gewarnt, dass das Meereis global in einem „beispiellosen Tempo“ zurückgeht. Das gehe mit „gravierenden Auswirkungen“ für das globale Wetter und Klima einher.

Sorge um Meereis in der Antarktis – Meere sind zu warm

Seit 2016 ist das antarktische Meereis so stark zurückgegangen, wie es seit Beginn der Satelliten-Aufzeichnungen in den 1970er Jahren noch nie beobachtet wurde. 2022 waren einige Küstengebiete in der Antarktis erstmals eisfrei. Forscher haben als Ursache für die Meereis-Anomalie in der Antarktis auch die hohen Temperaturen im Blick. Im Mai 2023 waren die Wasseroberflächen der Meere weltweit erstmals wärmer als im Vorjahr, wie das Copernicus-Erdbeobachtungssystem ermittelt hat – ein Trend, der sich im Juni fortgesetzt hat. Auch in diesem Monat waren die Meere wärmer als in jedem Juni bisher.

Auf Twitter erklärt der emeritierte Mathematik-Professor Eliot Jacobson, wie dramatisch die derzeitigen Werte sind: Die Eisfläche ist demnach derzeit um mehr als fünf Standardabweichungen geringer als das langjährige Mittel – statistisch gesehen, tritt ein solcher Wert nur einmal in mehr als sieben Millionen Jahren auf. „Mitten im Winter liegen einige Gebiete an der Küste der Antarktis heute über dem Gefrierpunkt. Es bildet sich kein Eis“, schreibt er alarmierend dazu. Und: „Der Planet erlebt ein Zusammentreffen von 5σ-Ereignissen, Meerestemperaturen, Oberflächentemperaturen, El Niño und antarktischem Eis, die immer extremer werden.“

Meereis in der Antarktis wird von vielen Faktoren beeinflusst

Mehrere Faktoren beeinflussen, wie das Meereis in der Antarktis sich entwickelt. Wind, Wasser- und Lufttemperatur sowie Meeresströmungen lassen das Eis schrumpfen und wachsen. Bisher weiß die Forschung jedoch nicht genauer, welcher Faktor welche Rolle spielt. Das liegt unter anderem daran, dass die Region riesig und nur schwer zu erreichen ist. Angesichts dieser Wissenslücken fordern Polarforscher langfristige Beobachtungen, um die Lücken zu schließen.

Dass sich der Klimawandel auf die Antarktis auswirkt, ist jedoch nicht zu übersehen: Der riesige Thwaites-Gletscher (Spitzname: „Weltuntergangsgletscher“ schmilzt schneller, als bisher angenommen. Immer wieder lösen sich in der Antarktis außerdem riesige Eisberge und brechen ab. (tab)