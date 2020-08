Der „Katastrophen“-Sommer in Deutschland tritt nun doch ein. Beim Wetter bringt eine Rekord-Hitzewelle große Gefahr.

Update vom Freitag, 07.08.2020: Wie wird das Wetter im Sommer 2020 in Deutschland? Die WMO (Weltorganisation für Meteorologie) und der private US-Wetterdienst Accuweather hatten im Vorfeld einen „Katastrophen"-Sommer mit drastischen Auswirkungen auf die Natur vorhergesagt: Sie prognostizierten eine Hitzewelle, schwere Unwetter und Waldbrände. Lange sah es nicht danach aus, doch genau jetzt tritt dieses Szenario wohl ein.

„Da haben sich wohl einige zu früh gefreut, als sie den Hitzesommer 2020 schon vor Wochen endgültig abgesagt haben. Jetzt kommt er und er kommt mit Macht. Es steht eine Rekord-Hitzewelle an und die Länge der Hitzewelle könnte an einigen Wetterstationen neue Rekorde aufstellen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Er war selbst einer der Experten, der eher von einem „Achterbahnsommer“ ausgingen und hoffte, dass es nicht zum vorhergesagten „Katastrophen“-Sommer kommt. „Accuweather zeichnet für den Sommer 2020 ein europäisches Katastrophenszenario. Diese Prognose macht wirklich Angst“, erklärte er damals über das Wetter in Deutschland und Europa.

Wetter in Deutschland: Rekord-Hitzewelle im Sommer bringt große Gefahr

Das Besondere an der Rekordhitzewelle ist ihre Länge. Normalerweise sind Hitzewellen nach etwa vier Tagen wieder vorbei und Gewitter sorgen für Abkühlung. Die aktuelle Hitzewelle könnte sogar mehr als neun Tage dauern. Die Nächte werden dabei tropisch, heißt, es kühlt nachts nicht unter 20 Grad ab. Das Wetter in Deutschland wird im Sommer also erst einmal ungemütlich. An einen erholsamen Schlaf ist nicht zu denken.

Gleichzeitig bringt die Hitzewelle in der Corona-Pandemie neue Gesundheitsgefahren. „Die Maskenpflicht wird nun kurioserweise zu einer echten Gefahr für die Gesundheit vieler Menschen. Bei der Hitze fällt das Atmen ohnehin schon schwer, mit einer Maske über dem Gesicht fällt das Atmen nochmal deutlich schwerer. Es ist davon auszugehen, das besonders ältere und schwache Menschen extrem darunter leiden, wenn nicht gar reihenweise umkippen und einen Kreislaufzusammenbruch erleiden. Außerdem müssen wir uns auf einen Ansturm an die Badeseen und Freibäder einstellen. Ob das immer alles reibungslos von statten geht, sei dahingestellt“, erklärt Jung.

Erstmeldung vom Mittwoch, 01.07.2020: Offenbach - Das Wetter in Deutschland hält im Sommer* 2020 so einige Überraschungen für uns bereit. Die Experten sind sich in ihrem Vorhersagen dabei nicht immer einig. Vieles ist umstritten. Während die einen den „Katastrophen-Sommer“ schlechthin heraufbeschwören, widersprechen die anderen den Horrorszenarien deutlich. Doch wie wird das Wetter im Sommer 2020 wirklich? Ein Meteorologe legt sich jetzt fest.

Wetter in Deutschland: Horror-Szenario für den Sommer 2020 – Prognose erschreckt Experten

Der private US-Wetterdienst Accuweather gab eine Vorhersage zum Wetter im Sommer 2020 ab, die selbst Meteorologen in Deutschland Angst machte. Ein europäisches Katastrophen-Szenario mit Hitzewellen und schweren Unwettern* könne eintreten, so der Wetterdienst. „Accuweather zeichnet für den Sommer 2020 ein europäisches Katastrophenszenario. Diese Prognose macht wirklich Angst. Da wollen wir mal hoffen, dass die Kollegen in diesem Fall falsch liegen. Das wäre nämlich der Worst Case für Europa und auch für Deutschland – zusätzlich zur Covid-19-Pandemie*, erklärte Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Jahr Durchschnittstemperatur Sommer 2019 19,2 Grad Sommer 2018 19,3 Grad Sommer 2017 18,0 Grad Sommer 2016 17,8 Grad Sommer 2015 18,5 Grad Sommer 2014 17,2 Grad Sommer 2013 17,8 Grad Sommer 2012 17,2 Grad Sommer 2011 16,8 Grad Sommer 2010 17,8 Grad Sommer 2009 17,3 Grad (Quelle: Wetter.com)

Wetter-Experte Jung zweifelt an der Schock-Prognose von Accuweather für das Wetter im Sommer 2020 in Deutschland. Denn von der Hitzewelle mit Temperaturen von um die 40 Grad kann derzeit keine Rede sein. Doch eine Dürre in Deutschland im Sommer 2020 könne nicht ausgeschlossen werden. Denn wie bereits in den vergangenen Jahren bleibt Regen* häufig aus, der sei laut Jung gerade im Frühling* aber wichtig, um einer Dürre vorzubeugen.

Der #Mai 2020 brachte bisher nur die Hälfte der normalen Regenmenge. Nun soll nach den Berechnungen des europäischen #Wetterdienstes auch der #Juni 2020 zu trocken ausfallen! @ECMWF pic.twitter.com/9WqUzM303n — Dominik Jung (@WetterExperte) May 25, 2020

Wetter in Deutschland: Kommt noch der „Katastrophen-Sommer“? Meteorologe mit klarer Prognose

Laut der Vorhersage* des Wetter-Experten Jung könne das Wetter in Deutschland eher mit einem „Achterbahn-Sommer“ verglichen werden. Seine Prognose für den Sommer 2020: Sonnigere und bewölkte Episoden werden sich wahrscheinlich im „Zick-Zack“-Kurs abwechseln, sagte der Experte auf wetter.net.

Doch handelt es sich bei einem solchen „Achterbahn-Sommer“ nicht eigentlich auch um eine Art Katastrophen-Sommer? Dem widerspricht der Wetter-Experte Dominik Jung eindeutig. Denn was aktuell gerne mal in Vergessenheit gerate: So ein Wetter mit „Zick-Zack-Sommer“ sei für unsere Breitengrade nichts Ungewöhnliches, so Jung.

Auch eine Erklärung für die Horror-Vorhersage von Accuweather für den Sommer 2020 in Deutschland hat Jung parat. So würden die US-Kollegen Deutschlands Lage wohl teilweise mit dem Mittelmeerraum verwechseln. Oder sie würden mehrere EU-Länder aus meteorologischer Sicht zu sehr verallgemeinern, so Wetter-Experte Jung im Interview mit Merkur.de*. (slo/chw) *op-online.de und merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

