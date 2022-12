Sollte man Kindern an Weihnachten etwas schenken?

Wie viele Geschenke sind „zu viel“? Sollte man Kindern an Weihnachten überhaupt etwas schenken? BuzzFeed News hakt bei der Ethikerin Claudia Paganini nach.

„Viele Eltern schenken gedankenlos Spielzeug oder Süßes, weil man es immer so gemacht hat und es alle so machen“, kritisiert der Entwicklungsforscher Gerald Hüther vor einigen Jahren. Dieser frühe Fokus auf Materielles und Konsum störe ihn, sagt er der dpa. Er schlägt vor, Kindern überhaupt keine materiellen Dinge mehr zu schenken, sondern nur Zeit und gemeinsame Erfahrungen. Aber wie sinnvoll ist das wirklich?

