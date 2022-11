Böllerverbot statt Feuerwerk? Was an Silvester in Köln geplant ist

Teilen

In den vergangenen Jahren galt am Kölner Dom zu Silvester ein Böllerverbot – so auch 2022? © Roberto Pfeil/dpa

Die Stadt Köln bereitet sich auf Silvester 2022 vor – und wird dazu voraussichtlich wieder eine Böllerverbotszone um den Dom einrichten.

Köln – Wer an Silvester 2022 Raketen steigen lassen, Böller zünden oder Wunderkerzen abbrennen will, sollte sich besser nicht auf den Weg zum Kölner Dom machen. Denn auch wenn noch nicht ganz genau bekannt ist, wie die Planungen der Stadt für das diesjährige Neujahrsfest aussehen, erklärte eine Sprecherin der Stadt Köln gegenüber 24RHEIN, dass voraussichtlich wieder eine Böllerverbotszone „wie in der Dimension vor Corona“ eingerichtet wird.

24RHEIN zeigt, wie Silvester in Köln ablaufen könnte – und wie ein Böllerverbot aussehen könnte.

In den vergangenen Jahren, vor Beginn der Pandemie, hatte es an Silvester in der Innenstadt regelmäßig Licht-Installationen gegeben. Diese fallen jedoch in diesem Jahr der Energiekrise zum Opfer. (mo)