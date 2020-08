Aus Öltank wird mobiler Pool: Drei Rhöner basteln sich eine Freibad-Alternative

Corona hat bei einigen die kreative Seite geweckt – etwa bei Philip und Julian Grösch sowie bei Kevin Fink aus Seiferts. Sie haben während des Corona-Lockdowns aus einem ehemaligen Öltank einen mobilen Pool gebaut.

Seiferts - Diese Idee ist vor zwei Jahren entstanden – noch lange vor Corona. „Aber keiner hatte so richtig Zeit“, erklärt der 28-jährige Philip Grösch. Wie es gerade in diesem Jahr dazu kam, dass die drei Seifertser mit dem Bau begannen, das erklärt Philip Grösch: „Wir haben bei einem Bekannten die Scheune ausgeräumt und da stand der Öltank unter dem ganzen Gerümpel. Wir haben uns wortlos angeschaut und wussten direkt, was wir damit vorhaben.“

Der Öltank, der ansonsten verschrottet worden wäre, sei die perfekte Gelegenheit gewesen, den Bau des erträumten Pools zu starten. „Es war eine Schnapsidee", sagt der 28-Jährige.