„Apokalyptische Szenen“: Unwetter-Walze schlägt über Österreich zu – und neue Zelle droht schon

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Schwere Unwetter wüteten in Österreich und der Schweiz. Starkregen und riesige Hagelkörner sorgten für Zerstörung. Auch ein neuer Blitzrekord wurde erreicht.

München – Eine Unwetterfront mit Starkregen, Gewittern und Orkanböen zieht derzeit nicht nur über Teile Deutschlands, sondern auch über Österreich und Teile der Schweiz. Seit Dienstagabend, 11. Juli, heißt es schon Land unter in vielen Regionen. In der Alpenregion sollen sich wegen der heftigen Unwetter teils „apokalyptische Szenen“ zugetragen haben, wie der Österreichische Rundfunk (ORF) berichtet. Besonders Tirol und Salzburg waren demnach betroffen. Und die Unwettergefahr ist noch nicht vorbei.

Schwere Unwetter wüteten in Österreich mit riesigen Hagelkörnern und Starkregen

Schwere Unwetter wüteten in Österreich und der Schweiz, besonders in der Nacht auf den 12.07.2023. © LFV Südtirol/Julian Stratenschulte/Twitter/dpa (Montage)

Tennisballgroße Hagelkörner von bis zu acht Zentimeter prasselten vom Himmel, als die Front über das Sarntal und das Eisacktal in Südtirol hinwegfegte. Tirol und Südtirol waren erst kürzlich von schweren Gewittern mit Starkregen betroffen, Straßen hatten sich in reißende Flüsse verwandelt. Die örtlichen Einsatzkräfte hatten dadurch vor großen Herausforderungen gestanden, um Häuser leerzupumpen und Straßen zu befreien.

Und jetzt ist es schon wieder so weit. In der Nacht auf Mittwoch habe es wegen der aktuellen Unwetterfront hunderte Feuerwehreinsätze gegeben, vor allem im Westen Österreichs. Sogar Orkanböen mit über 130 km/h fegten über das Nachbarland hinweg, berichtet der ORF. Die österreichische Zeitung Standard berichtet von mehr als 1000 Feuerwehreinsätzen.

Schwere Unwetter kamen von Bayern und München nach Österreich

Die Gewitter, die zuvor auch schon mit Sturm und Hagel über Bayern und München hinwegzogen, hinterließen auch im österreichischen Inntal eine Spur der Verwüstung. In Oberösterreich stürzten Bäume um und es kam durch den heftigen Regen zu Überflutungen.

Durch die schweren Unwetter in Österreich fiel der Strom aus – Schweiz bekam auch etwas ab

In der Steiermark waren etwa 400 Haushalte ohne Strom, schreibt der Standard. In der Landwirtschaft haben die aktuellen Unwetter dem ORF zufolge Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Auch in der Schweiz wüteten heftige Gewitter.

Fast 100.000 Blitze in zwei Tagen wurden laut dem Schweizer Medium blick.ch registriert, das sich auf Daten des privaten Schweizer Wetterdienst Meteo News beruft. Das seien mehr Blitze in zwei Tagen als im gesamten Juli des Vorjahres. Laut der Schweizer Polizei wurde dabei eine Frau getroffen und schwer verletzt.

Die Unwettergefahr ist noch nicht vorbei – Zum Wochenende wird es freundlicher

Die Gefahr ist offenbar noch nicht vorbei. Denn laut der Österreichischen Unwetterzentrale hängen noch weitere Unwetterzellen über Österreich, wie heute.at schreibt. Diese zögen allerdings langsam ab. Im Süden und Südosten müsse auch am Donnerstag, dem 13. Juli, noch mit kräftigen Gewittern gerechnet werden. Ab Freitag, dem 14. Juli, beruhigt sich das Wetter dann wieder. Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen. Es soll sehr heiß werden, mit bis zu 40 Grad Celsius.