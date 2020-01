Tragischer Unfall auf Ski-Piste in St. Moritz: Deutscher tot - neue Details bekannt

Zu einem tragischen Unfall kam es auf einer Ski-Piste nahe St. Moritz in der Schweiz: Ein Deutscher kam dabei ums Leben.

Im Skigebiet Corviglia ist es zu einem tragischen Unfall gekommen.

Ein Deutscher und ein Schweizer stießen auf einer Skipiste zusammen.

Der Deutsche erlag später seinen Verletzungen.

Update vom 2. Januar 2020, 21.55 Uhr: Wie die Bild nun berichtet, soll es sich bei dem verstorbenen 57-jährigen Deutschen um einen Bielefelder gehandelt haben. „Der Deutsche Skifahrer stammt aus Nordrhein-Westfalen und war mit seiner Familie im Urlaub“, zitiert das Blatt eine Sprecherin der Kantonspolizei Graubünden. Demnach waren Ersthelfer schon dabei den Mann wieder zu beleben, als der Rettungshubschrauber landete. Die Reanimation gelang allerdings nicht.

Erstmeldung: Deutscher stirbt nach Ski-Unfall in St. Moritz

St. Moritz - Im bekannten s chweizer Skigebiet Corviglia kam es am Donnerstag zu einem tragischen Unfall. Zwei Skifahrer stießen auf der Piste zusammen. Dabei handelte es sich nach Angaben der Kantonspolizei Graubünden um einen Deutschen und einen Schweizer. Der 57-jährige Deutsche starb an seinen Verletzungen.

Kollision auf Ski-Piste in St. Moritz: Deutscher stirbt

Nach Polizeiangaben ereignete sich die Kollision der beiden Skifahrer am Donnerstag, 2. Januar 2020, um kurz nach 13 Uhr. Sie trafen demnach bei einer Pistenkreuzung westlich der Bergstation Corviglia auf einer Höhe von 2500 Metern aufeinander. Der 57-jährige Deutsche, der sich als Feriengast in dem Skigebiet aufhielt, wurde durch den Zusammenstoß über den Pistenrand geschleudert. Dabei verletzte er sich offenbar so schwer, dass er verstarb. Auch Reanimationsmaßnahmen halfen nicht.

Auch der 52-jährige Schweizer, der in den Zusammenstoß verwickelt war, verletzte sich bei der Kollision. Allerdings zog er nur leichte Verletzungen davon. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus nach Samedan überführt.

Die Kantonspolizei Graubünden sucht nun nach Zeugen, die den Skiunfall beobachtet haben. Diese können sich unter der folgenden Telefonnummer melden: 081 257 76 80.

Erst vor wenigen Tagen starb ein Deutscher ebenfalls in der Schweiz: Er war von einer Lawine mitgerissen worden. Auch in Tirol in Österreich und in Südtirol sorgten Lawinen-Unglücke zuletzt für Tote.

