Frau verursacht Schwanenplage in Österreich - Hamburgs Alsterschwäne machen ganz andere Probleme

Der österreichische Touristenort Weyregg am Attersee kämpft derzeit mit einer Schwanenplage. Schuld daran ist eine Anwohnerin, welche die Tiere großzügig anlockt. Auch die Alsterschwäne in Hamburg machen Ärger.

Weyregg am Attersee/Hamburg – Im Touristenort Weyregg am Attersee in Österreich überschattet derzeit eine große Schwanenplage die Urlaubsidylle. Die Tiere verursachen jede Menge Probleme und sorgen bei Badegästen für Empörung.

Auch in der Hansestadt Hamburg halten die berüchtigten Alsterschwäne die Feuerwehr auf Trab.