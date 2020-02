Drei Tage nach Hanau: Wieder Schüsse auf Shisha-Bar - Hintergründe noch unklar

In Stuttgart haben Unbekannte auf Fenster einer Shisha-Bar in Stuttgart geschossen.

Polizei Stuttgart ermittelt

von Lucas Sauter-Orengo schließen

Nach den tödlichen Schüssen in einer Shisha Bar in Hanau ist es jetzt zu Schüssen in Stuttgart gekommen. Wieder wurde auf eine Shisha-Bar gezielt, die Hintergründe sind noch unklar.