Schüsse in den USA: Berichte über Tote und Verletzte in Baltimore

Teilen

In der US-Stadt Baltimore kam es zu Schüssen. Mehrere Menschen wurden verletzt. © IMAGO/Kyle Mazza

In der US-Stadt Baltimore fallen es am Rande einer Veranstaltung mit Hunderten Besucherinnen und Besuchern Schüsse. Mehrere Menschen werden verletzt.

Baltimore – In der Küstenstadt Baltimore im Osten der USA hat es nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag (2. Juli) einen Schuss-Vorfall mit zahlreichen Verletzten gegeben. Eine Reporterin des Senders Fox Baltimore berichtete mit Verweis auf Informationen der Einsatzkräfte von insgesamt 29 Menschen, die in Krankenhäuser gebracht worden seien.

Schüsse in Baltimore: Mehrere Verletzte – Berichte über Tote

Auch ist die Rede von vier Toten. Von der Polizei gab es zunächst keine bestätigten Zahlen über Verletzte oder Tote. Laut Zeugenaussagen waren 20 bis 30 Schüsse zu hören, wie der US-Nachrichtensender berichtet.

Die Schüsse ereigneten sich demnach im Stadtteil Brooklyn Homes im Süden der Metropole. Dort waren nach Medienangaben zuvor Hunderte Menschen zu einer jährlichen Feier namens „Brooklyn Day“ zusammengekommen. Unklar ist, ob es sich dabei um einen einseitigen Angriff oder um einen Schusswechsel handelte. Die Polizei ermittelt. Im Bundesstaat Virginia kam es erst kürzlich zu Schüssen bei einer Schulveranstaltung. (asc/dpa)