Schüler sammeln mehr als 240.000 Euro, damit ihr 80-jähriger Hausmeister in Rente gehen kann

Von: Marcel Prigge

Teilen

Schüler in den USA haben umgerechnet mehr als 240.000 Euro gesammelt, um ihrem 80-jährigen Hausmeister eine angemessene Rente zu bescheren. © Screenshots grey.thurman/TikTok/Fotomontage BW24

Um ihrem 80-jährigen Hausmeister eine angemessene Rente zu bescheren, haben Studenten der Callisburg High School in Texas eine Spendenaktion gestartet. Mit überraschendem Erfolg.

Callisburg/Texas - Studenten der Callisburg High School in Texas haben eine Spendenaktion gestartet, um ihrem 80-jährigen Hausmeister einen schönen und wohlverdienten Ruhestand zu ermöglichen. Mit dem überwältigenden Erfolg ihrer Aktion hätten die Beteiligten wohl selbst nicht gerechnet. Doch der Reihe nach.

Finanziell weitgehend unabhängig in den Ruhestand zu gehen, ist nicht immer einfach. Besonders nicht, wenn man ohne großes Einkommen mit einer satten Mieterhöhung konfrontiert wird. Das musste auch der 80-jährige Mr. James aus Texas erfahren. Nach einer Mieterhöhung von mehr als 400 Dollar pro Monat musste er wieder in seinen alten Job zurückkehren. Er ist Hausmeister der Callisburg High School in Texas.

„Niemand verdient es, sein Leben lang zu arbeiten“: Schüler starten Spendenaktion

Drei Schüler wurden darauf aufmerksam und starteten eine Spendenaktion für den alten Mr. James, die sich schnell zu einem viralen Hit entwickelte. „Niemand verdient es, sein Leben lang zu arbeiten“, schreibt Greyson Thurman, einer der Initiatoren der Spendenaktion, dazu. Der Schüler startete auf der Internetseite gofundme.com das Sammelevent, um dem Hausmeister die monatlichen Rechnungen bezahlen zu können.

Video geht Viral: Immer mehr Menschen spenden für Mr. James

Ein Video half dabei, möglichst viele Gleichgesinnte zu finden und auf die Aktion aufmerksam zu machen. Mittlerweile wurde es mehr als 20.000 Mal geklickt und der Zuspruch der Menschen, die mit dem Hausmeister mitleiden, ist immer größer geworden. „Gott segne euch, dass ihr versucht, diesem Mann zu helfen“ und „Wir sind stolz auf euch“ sind nur zwei der vielen Kommentare, die unter dem Video den Dank der Menschen an die Schüler ausdrücken.

Kein Wunder also, dass das ursprüngliche Spendenziel von 10.000 Dollar weit überschritten wurde. Während des zehntägigen Zeitraums der Kampagne spendeten insgesamt mehr als 7800 Menschen Geld an den Hausmeister. Das Spendenlimit ist in dieser Zeit immer wieder hochgesetzt worden.

„Das wird für immer sein Leben verändern“: Spendenziel um ein Vielfaches übertroffen

Kurz vor dem Ablauf der Kampagne sind 247.955 US-Dollar (etwa 234.000 Euro) eingegangen. „Vielen Dank an alle, die etwas gespendet haben“, schreibt Greyson Thurman auf der Gofundme-Seite. „Ihr habt alle einen riesigen Einfluss. Das wird für immer sein Leben verändern.“ Das eigentliche Ziel der Spendenaktion – 200.000 Dollar – ist während der zehntägigen Spendenaktion bei weitem übertroffen worden.

Der 80-jährige Hausmeister weiß bereits von seinem Glück, wollte aber von den örtlichen Medien nicht interviewt werden. Jason Hooper, der Schulleiter der High School, bemerkte jedoch gegenüber der Presse, dass Mr. James die Spendenaktion sehr zu schätzen wisse. Er wolle aber nicht „Teil des Rampenlichts“ werden.