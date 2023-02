Schüler greift Lehrerin in Südfrankreich an - Frau stirbt

Der Eingang der Schule in Südfrankreich, wo eine Lehrerin von einem Schüler so schwer verletzt wurde, dass sie später verstarb. © Bob Edme/AP/dpa

In einem Gymnasium in Südfrankreich sticht ein 16-jähriger Schüler seiner Lehrerin mit einem Messer in den Brustkorb. Wenig wspäte stirbt die Frau.

Bayonne - Ein Schüler in Südfrankreich hat seine Spanischlehrerin mit einer Stichwaffe angegriffen und tödlich verletzt. Das berichteten französische Medien am Mittwoch übereinstimmend unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Bayonne. Der Verdächtige, ein 16-jähriger Schüler, wurde festgenommen, schrieb der Sender BFMTV. Die Lehrerin hatte nach dem Angriff in Lebensgefahr geschwebt und war dann gestorben.

Laut France Info besteht in dem Gymnasium in Saint-Jean-de-Luz unweit der spanischen Grenze keine Gefahr mehr. Unmittelbar nach dem Angriff waren Schülerinnen und Schüler gebeten worden, in ihren Klassen zu bleiben. BFMTV berichtete, der Schüler habe der etwa 50 Jahre alten Lehrerin mit einem Messer in den Brustkorb gestochen. Der Jugendliche habe psychische Probleme. dpa