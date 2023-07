„Boah, ist der kleinlich!“: Lehrer verbannt Laptops – Student bringt kurzerhand Schreibmaschine mit

Von: Fangyi Chen

Kein Laptop mehr im Unterricht? Dafür gibt es ja die Schreibmaschine vom Opa. Wie ein Student mit dem Laptop-Verbot umgeht, sorgt im Netz für Gelächter.

Kassel – Laptops und Tablets sind heute im Hörsaal nicht mehr wegzudenken. Da scheint die gute alte Schreibmaschine wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Ein Student hat das Klappern der Schreibmaschine in den Unterricht zurückgebracht. Damit hat er auf Tiktok für Aufsehen gesorgt.

Viral auf Tiktok: „Der Lehrer hat Laptop verboten, also wurde mein Mann ziemlich kleinlich“

In einem amüsanten Tiktok-Video sorgt ein Student für eine Welle der Heiterkeit: Er greift im Unterricht zu einer Schreibmaschine, nachdem der Laptop im Klassenzimmer untersagt wurde. Man sieht, wie der junge Man immer ruhig bleibt und laut auf der Schreibmaschine tippt, während seine Mitstudenten im Hintergrund lachen. Einige drehen sich sogar zu ihm und starren ihn und seine Schreibmaschine an. Im Video heißt es auf Englisch: „Der Lehrer hat den Laptop verboten, also wurde mein Mann kleinlich“. Der Nutzer, der das Video hochlädt, schreibt zu dem Video: „Boah, ist der kleinlich!“.

15.000 Kommentare: „Das ‚DING‘ am Ende der Seite, um eine neue Zeile zu beginnen. Klassisch“

Seit seiner Veröffentlichung hat das Video des Users @laughhard__ unglaubliche 2,6 Millionen Likes und fast 16.000 Kommentare (Stand: 7. Juli) erhalten. Über 46.000 Nutzer haben das viral gegangene Video geteilt. Nicht wenige bringen ihre Begeisterung für den Studenten und seine kreative Herangehensweise zum Ausdruck. Dabei sind die Kommentare genauso unterhaltsam wie das Video selbst:

„Ich bin beeindruckt, dass er eine so alte Schreibmaschine bedienen kann.“

„Das ‚DING‘ am Ende der Seite, um eine neue Zeile zu beginnen. Klassisch.“

„Der Lehrer ist beeindruckt und verärgert zugleich.“

„Ich liebe diesen Kerl.“

„Ist das die kleinliche Universität?“

„Er hat die Aufgabe verstanden!“

Wie effektiv und praktikabel das alte Schreibgerät wirklich war, wird in dem Video nicht ersichtlich. Auch nicht, was der Lehrer von der Aktion seines Studenten gehalten hat. Unklar ist auch, wo genau das Video aufgenommen wurde. Für Erheiterung sorgte das Video aber allemal.

Ebenfalls viral ging auf Tiktok ein Video von einem Walhai, der in der Nähe eines Bootes senkrecht im Wasser stand.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Fangyi Chen sorgfältig überprüft.