Schrecklicher Unfall: Fußgängerin von Sattelschlepper überrollt - tot

Auf dem Wambeler Hellweg in Dortmund wurde am Montag eine Fußgängerin von einem Sattelschlepper überrollt und getötet.

64-Jährige stürzt auf Fahrbahn

Schrecklicher Unfall in Dortmund: Ein Sattelschlepper hat am Montag eine 64-jährige Fußgängerin überollt. Die Frau starb an der Unfallstelle.