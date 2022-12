Schnee- und Eisregen rollt auf NRW zu – es wird noch kälter

In Teilen Deutschlands muss mit massiven Schneefällen und Frost gerechnet werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Es wird noch kälter: Ein Wetterexperte warnt jetzt vor Dauerfrost und einer „Schnee- und Eisregenwalze“ in Teilen Deutschlands.

Köln – In den vergangenen Tagen und Wochen ist es in Deutschland spürbar kälter geworden. Auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen haben Schnee und glatte Straßen am Montagmorgen für insgesamt 120 Kilometer Stau gesorgt. Doch in den kommenden Tagen soll es noch deutlich kälter werden. In Teilen Deutschlands soll es ab Dienstagabend zu einer „Schnee- und Eisregenwalze“ kommen, wie der Meteorologe Dominik Jung sagt.

24RHEIN erklärt, wo in NRW jetzt Schnee, Eis und Frost möglich ist.

Teilweise warnen Meteorologen für die Vorweihnachtswoche auch vor einem Phänomen, das üblicherweise in den USA oder Kanada auftritt: einem „Arctic Outbreak“. Darunter versteht man das Voranschreiten polarer Teilwirbel vom Nordpol in südlichere Erdteile. Daraus entstehen starke Kaltluftausbrüche bis weit in den Süden. Die Folge: Kältesturz, Dauerfrost und große Schneemengen. (mg)