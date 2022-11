Galeria Karstadt Kaufhof: Was bisher über Schließungen bekannt ist

Von: Oliver Schmitz

Kunden verlassen eine Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof. Der insolvente Warenhauskonzern will bundesweit zahlreiche Filialen schließen. © Boris Roessler/dpa

Galeria Karstadt Kaufhof droht erneut die Insolvenz und muss deshalb Filialen schließen. Für einige NRW-Standorte sieht es dennoch gut aus.

Köln – Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat am 31. Oktober 2022 das zweite Schutzschirmverfahren innerhalb weniger Jahre beantragt. Die Folge: Erneute Filialschließungen. Mindestens ein Drittel der Standorte sollen dichtmachen. Es gibt aber auch einige Warenhäuser, die es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht treffen wird. In Nordrhein-Westfalen sind das zum Beispiel die Kaufhof-Filialen in Köln (Hohe Straße) und Düsseldorf (Königsallee).

24RHEIN zeigt, welche Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof in NRW schließen könnten.

Auch bei einigen anderen NRW-Standorten von Galeria Karstadt Kaufhof ist eine Schließung eher unwahrscheinlich. Dazu zählen die Filialen in Kleve, Oberhausen sowie Euskirchen. Diese wurden alle vor kurzem renoviert und auf das „Galeria 2.0“-Konzept umgestellt. (os)