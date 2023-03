Braut empört mit Auswahl des Hochzeitssongs – keine Rücksicht auf ihre Stiefschwester

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Streit über das Hochzeitslied vor der Hochzeit: Muss die Braut Rücksicht auf die Stiefschwester nehmen? (Symbolbild) © Imago Images

Hochzeitsstreit zwischen zwei Stiefschwestern: Die Braut empört mit der Auswahl. Reddit-User stellen sich klar auf die Seite der Stiefschwester.

München - Als „selbstsüchtig“ und „A***“, wird eine Braut von Usern der Reddit-Community beschimpft. Was ist der Grund? Sie hat einen ganz besonderen Hochzeitssong ausgesucht, den ihre Stiefschwester auf keinen Fall hören möchte. Mache ich etwas falsch? Das will sie von der Reddit-Community wissen.

Es geht um das Lied „Come What May“ aus dem Film Moulin Rouge - offenbar genau das Lied, das ihre Stiefschwester auch auf der Hochzeit spielen ließ. „Ich finde, es ist ein wirklich schönes Lied und ich würde es auch gerne spielen, ich möchte es nicht ändern müssen“, schreibt die Braut. Doch einige ihrer Freunde und ihre Schwester seien deshalb sauer.

Streit um Hochzeitssong: Das ist die Geschichte der Stiefschwester der Braut

Dass die Stiefschwester das Lied so partout nicht hören will, hat einen besonderen Grund. „Come what may“ war nicht nur das Hochzeitslied von ihr und ihrem Mann. Die Ehe der beiden nahm offenbar bald nach der Hochzeit eine sehr traurige Wendung, und das Lied scheint das Einzige zu sein, was den beiden geblieben ist.

„Ja, ihr Mann hatte einen Unfall. Er starb glücklicherweise nicht, leidet aber an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma“, schreibt die Braut auf Reddit. Er lebe inzwischen in einem Pflegeheim, ihre Stiefschwester besuche ihn häufig. Weil er sie nicht mehr erkennen könne, seien sie inzwischen geschieden. „Meine Schwester redet immer noch davon, wie sehr sie ihn liebt und besucht ihn gelegentlich. Er erinnert sich die meiste Zeit nicht daran, wer sie ist, aber meine Schwester sagte, sie habe ihm anscheinend dieses Lied vorgesungen und er sieht aus, als würde er sich an sie erinnern“, meint die Braut auf Reddit. Das Lied habe mit mehreren wichtigen Momenten in der Beziehung ihrer Schwester zu tun.

Böse Kommentare für die Braut: „Das ist verrückt“

Dass die Braut nun trotzdem an diesem Lied festhält und damit wohl einen sehr emotionalen Moment für ihre Stiefschwester riskiert, scheint nicht nur die Schwester und einige Freunde der Braut sehr zu ärgern. Auch aus der Reddit-Community bekommt sie keinerlei Unterstützung. Ganz im Gegenteil.

Diese Kommentare bekommt die Braut auf Reddit für die Auswahl ihres Songs:

Ehrlich gesagt, den gleichen Song für den Hochzeitstanz zu wählen wie jemand, mit dem man eng verwandt ist, ist verrückt, auch ohne das emotionale Trauma, das dies verursachen wird.

Für dich ist es „ein nettes Lied“, aber für deine Schwester ist es eine starke Verbindung zu einem Leben, das ihr gestohlen wurde.

Wahrscheinlich das größte A***, das mir hier begegnet ist. Und das will was heißen. Mein Gott.

Wie die Braut sich am Ende entschieden hat, geht aus den Posts nicht mehr hervor. Als ein Bräutigam die Hochzeit absagte, reagierte die Mutter der Braut mit einer selbstlosen Geste. Diese Braut heiratete sich selbst – und ließ sich einen Tag später wieder scheiden. (kat)